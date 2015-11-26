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Dee Snider

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Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH



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Перед новым годом в Твиттере DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH устроили небольшую пикировку на тему того, использовали ли термин "heavy metal" когда-либо как синоним оскорбления.

Никто точно не знает, откуда взялся термин "heavy metal", но некоторые говорят, что различные американские критики начали использовать его в 1969-м или 1970-м годах для описания музыки, которая звучала как «тяжёлый металл, упавший с неба».

Обращаясь к тому факту, что термин «хэви-металл» был придуман в конце 1990-х как способ опорочить глэм-металлические команды, которые, как считалось, все были просто блеском и не имели никакого содержания, Dee сделал ещё один шаг вперёд, написав:

«Punk, Grunge, Metal, Hair — все унизительные термины, приведённые критиками для описания музыкальных форм. И группы их ненавидели. Группы, вдохновлённые этими группами, ухватились за эти ярлыки».

В ответ Sebastian написал:

«Металл — это не унизительный термин. Hair — это термин, которого никогда не существовало. не могли бы вы остановиться, чтобы мы могли играть в США на фестивалях, а не на ярмарках штатов».

И чуть позже он добавил:

«Если бы слово "металл" было унизительным термином, то не было бы группы под названием METALLICA, и не было бы альбома под названием "For The Love Of Metal" [он имел в виду сольный релиз Snider'а 2019 года». Пожалуйста, прекратите безостановочные твиты на тему hair-metal, мы вас умоляем».

Dee тут же ответил:

«Ты ошибаешься, Sebastian. Но это понятно, ты намного моложе меня и не знаешь (Не нападай на моего друга, это просто факт). И это всего лишь разговор. Людей нужно наставлять».

Sebastian ответил:

«В чём я ошибаюсь, Dee? Металл — это унизительный термин, но есть альбом под названием "For the Love of Metal"? Значит, мы все любим унизительный термин? Как можно объяснить группу @Metallica? Ты ошибаешься, Dee. Металл всегда был крут. Hair metal никогда не будет крутым».

Was





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


13 янв 2021, 10:19		пзц, гривотрясы, как обычно, обсуждают "самые острые" темы! Как бы это не называлось, творчество обоих для себя я помечаю простым и едким - ДЕРЬМИЩЕ.


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