сегодня



Концертное видео DEE SNIDER



DEE SNIDER 31 июля на Napalm Records выпустит новый концертный релиз "For The Love Of Metal Live!" Официальное видео на концертную версию трека "I Am The Hurricane", вошедшего в этот релиз, доступно ниже.



Трек-лист:



Digital Album



01. Lies Are a Business



02. Tomorrow's No Concern



03. You Can't Stop Rock 'N' Roll



04. The Beast



05. American Made



06. Under the Blade



07. The Kids Are Back



08. Become the Storm



09. We're Not Gonna Take It



10. I Am The Hurricane



11. Burn In Hell



12. I Wanna Rock



13. For The Love Of Metal



14. Highway To Hell



15. Ready To Fall



16. The Fire Still Burns



17. Roll Over You



18. Prove Me Wrong



CD



01. Lies Are A Business



02. Tomorrow's No Concern



03. You Can't Stop Rock 'N' Roll



04. The Beast Live



05. American Made



06. Under The Blade



07. The Kids Are Back



08. Become The Storm



09. We're Not Gonna Take It



10. I Am The Hurricane



11. Burn In Hell



12. I Wanna Rock Live



13. For The Love Of Metal



14. Highway To Hell



15. Prove Me Wrong



DVD/Blu-ray



01. Lies Are A Business



02. Pain Of Traveling (Interview)



03. Tomorrow's No Concern



04. You Can't Stop Rock 'N' Roll



05. New Record (Interview)



06. The Beast



07. American Made



08. Under The Blade



09. Songwriting (Interview)



10. The Kids Are Back Live



11. Become The Storm



12. We're Not Gonna Take It



13. WNGTI (Interview)



14. I Am The Hurricane



15. Burn In Hell Live



16. Rock Of Ages (Interview)



17. I Wanna Rock



18. For The Love Of Metal



19. AC/DC (Interview)



20. Highway To Hell



21. Credits



22. Ready To Fall (Bonus Track)



23. The Fire Still Burns (Bonus Track)



24. Roll Over You (Bonus Track)



25. Suzette (Interview)



26. Hearing (Interview)



27. Strangeland (Interview)



28. Lemmy (Interview)



Варианты изданий "For The Love Of Metal Live!":



- Deluxe Earbook Edition: CD, Bonus CD, DVD, Blu-ray & 7" Single with lyric etching - limited to 500 copies worldwide



- Shirt & Deluxe Earbook Edition Bundle - USA Napalm webstore only



- 8-Page Digipack with Sleeve (CD, DVD, Blu-ray)



- 8-Page Digipack with Sleeve (CD, DVD, Blu-ray) & Shirt Bundle



- 2LP Black Gatefold & DVD



- 2LP Black Gatefold & DVD & Shirt Bundle - USA Napalm webstore only



- 2LP Silver Gatefold & DVD - Limited to 200 copies worldwide (Napalm webstores only)



- 2LP Silver Gatefold & DVD & Shirt Bundle - USA Napalm webstore only



- Digital Full-Length Album

























+0 -0



просмотров: 30