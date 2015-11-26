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Dee Snider

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31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

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28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

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DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»



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Генеральный директор Spotify Daniel Ek заявил: «Нельзя записывать музыку раз в три-четыре года и думать, что этого будет достаточно...», что вызвало резкую критику со стороны артистов по всему миру. Не остался в стороне и DEE SNIDER:

«Что касается этого придурка с мозгами как у курицы из компании Spotify, то я не обращаю на него внимания. Эксплуатация артистов продолжалась всегда — со стороны звукозаписывающих компаний, концертных промоутеров, Spotify и всех остальных способов, это всего лишь очередные версии. Есть бизнесмены, а есть артисты. И артисты — это творческие, чувствительные люди, они не очень ориентированы на бизнес, а есть неталантливый, нетворческий мусор, который с начала времён воровал, грабил и эксплуатировал артиста, и это продолжается до сих пор. Я не знаю имени этого чудака; он говорит что-то вроде: "Эй, хочешь заработать больше денег? Выпускай больше музыки", как будто это бутилированная кока-кола или что-то в этом роде, типа: "О, нам нужно больше кока-колы. Хорошо, наращивайте производство, производите больше бутылок кока-колы».

DEE SNIDER Slams Spotify's В .



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


25 окт 2021, 14:25		И артисты — это творческие, чувствительные люди,
-----------------------
самые обычные люди, ничем не лцчше дворников, механиков и остальных. Разве что более выебистые порой и более охуевшие от собственной значимости.

gravitgroove


25 окт 2021, 14:54		- "самые обычные люди, ничем не лцчше дворников"

Может быть, но большинство из них pеально самолюбивы до наpцисцизма во всех аспектах - от внешности до твоpений. Особенно гpивотpясы.

Гpивотpясы - то особенно чувствительные на самом деле. Выжимают из себя pёк и агpессию (потому что это тpадиция, даже если ему это все чуждо), а как дебилами их обзовешь в глаза, так видишь великую печаль и скоpбь, отpаженную в них, а дальше это существо начинает уходить в себя. Когда ему мнишь, что он заебал своими самоповтоpами, что это очеpедной метал, ты видишь выступающее слёзы на его глазах и слышишь в ответ "что в этом плохого? И вообще - для меня нет pамок, я пишу музыку, а то, что ты слышишь метал - это лишь твое воспpиятие и огpаниченность!". Извини, Бpуно, я слышу агpессивную музыку с саундом Мешугги и пеpифеpи, потому что это, блять, метал, к тому же банальный и скучный! Иди на хуй со своим так называемым "ОPИГИНАЛЬНЫМ" твоpчеством!

Так что, Хэнси, не такие они уж обычные, хотя, может, и двоpники есть с амбициями -
подмести так, что бы о них весь двоp в медные тpубы дудел.


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