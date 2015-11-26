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DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»



Генеральный директор Spotify Daniel Ek заявил: «Нельзя записывать музыку раз в три-четыре года и думать, что этого будет достаточно...», что вызвало резкую критику со стороны артистов по всему миру. Не остался в стороне и DEE SNIDER:



«Что касается этого придурка с мозгами как у курицы из компании Spotify, то я не обращаю на него внимания. Эксплуатация артистов продолжалась всегда — со стороны звукозаписывающих компаний, концертных промоутеров, Spotify и всех остальных способов, это всего лишь очередные версии. Есть бизнесмены, а есть артисты. И артисты — это творческие, чувствительные люди, они не очень ориентированы на бизнес, а есть неталантливый, нетворческий мусор, который с начала времён воровал, грабил и эксплуатировал артиста, и это продолжается до сих пор. Я не знаю имени этого чудака; он говорит что-то вроде: "Эй, хочешь заработать больше денег? Выпускай больше музыки", как будто это бутилированная кока-кола или что-то в этом роде, типа: "О, нам нужно больше кока-колы. Хорошо, наращивайте производство, производите больше бутылок кока-колы».

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