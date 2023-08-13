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Dee Snider

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DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалить-то?!»



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DEE SNIDER в рамках недавней беседы на радиостанции 106.7 WLLZ коснулся темы отказа TWISTED SISTER от туров, о чём группа заявила в 2016 году:

«Я не потерял страсть к музыке. Я не потерял её вообще. Два моих последних сольных альбома — "Leave A Scar" и "For The Love Of Metal" — были более сильными и своего рода возрождением Dee. Я потерял желание стареть на сцене. Я не хочу, чтобы вы наблюдали, как я старею.

Однажды я прочитал рецензию, в которой говорилось — на самом деле это была положительная рецензия на воссоединение TWISTED SISTER, что было уже давно — но в ней говорилось: "Когда группа воссоединяется, и она хороша, это заставляет тебя снова почувствовать себя молодым. Но когда всё плохо, это заставляет тебя понять, насколько ты постарел". И люди приходили посмотреть на TWISTED, приходили посмотреть на меня, и люди улыбались. Но я знаю... Слушайте, я не ною и не жалуюсь, но у меня были операции на колене, на плече, на горле, на шее... Я не могу поднять руки. Мне больно, когда я кидаю козу. Чёрт! Не должно быть больно... Так что я лучше уйду с достоинством и оставлю у вас, ребята, положительные воспоминания в духе: "Мы желали большего", чем просрочу время, и все начнут говорить: "Ну и ну, когда же этот парень уйдёт со сцены?"

Я вижу людей, которые поют "Crazy Nights", и они уже совсем не такие и сумасшедшие. Я не буду называть имён. Меня всегда раздражают люди, которые уходят на пенсию, продают нам футболку "No More Tours" — как это сделал Ozzy — а потом возвращаются через несколько лет: "Мы любим вас, мы любим вас". Это чушь собачья. А люди ведь думают "Ну, это же пи$$ец". Нет — оставайся навсегда, чувак. Оставайся навсегда. Мы не хотим, чтобы ты уходил. Только не надо устраивать трёхлетний прощальный тур — как SCORPIONS — а потом говорить, что передумал. Потому что вы не везде успели сыграть? Нет, вы играли везде — дважды.

У BLUE ÖYSTER CULT есть майки "On Tour Forever". Неизменно. Да благословит их Бог. Это их решение. Я же не собираюсь быть в туре вечно. Я уйду в закат, помахав рукой и улыбнувшись».




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13 авг 2023
ElectricRetard
Одобряемо.

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