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Dee Snider

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7 дек 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 сен 2018 : 		 Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

21 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

10 июл 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

8 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

4 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

2 июл 2018 : 		 Новая песня DEE SNIDER

3 июн 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

17 май 2018 : 		 Трек-лист нового сольника DEE SNIDER

8 май 2018 : 		 DEE SNIDER выпустит новый альбом летом

12 апр 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 мар 2018 : 		 DEE SNIDER вновь споет на Бродвее

16 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER

5 фев 2018 : 		 DEE SNIDER завершил работу над альбомом

6 ноя 2017 : 		 DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEE SNIDER

7 дек 2016 : 		 Новое видео DEE SNIDER

23 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа

8 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о политике Трампа

4 окт 2016 : 		 DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»

28 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

21 сен 2016 : 		 DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER

26 авг 2016 : 		 DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»

22 авг 2016 : 		 DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y

29 июл 2016 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью
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Видео с выступления DEE SNIDER



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Видео с выступления DEE SNIDER'a, которое состоялось 5 декабря в Pakkahuone, Тампере, Финляндия, доступно для просмотра ниже.



Video: DEE SNIDER Performs In Tampere, Finland








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