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Из ACCEPT уходит басист
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все новости группы
Dee Snider
США
Hard Rock
Heavy Metal
http://www.deesnider.com
7 дек 2018
:
Видео с выступления DEE SNIDER
28 сен 2018
:
Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью
15 сен 2018
:
Новое видео DEE SNIDER
21 июл 2018
:
Видео с текстом от DEE SNIDER
10 июл 2018
:
Новое видео DEE SNIDER
8 июл 2018
:
DEE SNIDER исполнил новую песню
4 июл 2018
:
DEE SNIDER исполнил новую песню
2 июл 2018
:
Новая песня DEE SNIDER
3 июн 2018
:
Видео с текстом от DEE SNIDER
17 май 2018
:
Трек-лист нового сольника DEE SNIDER
8 май 2018
:
DEE SNIDER выпустит новый альбом летом
12 апр 2018
:
Видео с выступления DEE SNIDER
28 мар 2018
:
DEE SNIDER вновь споет на Бродвее
16 фев 2018
:
Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER
5 фев 2018
:
DEE SNIDER завершил работу над альбомом
6 ноя 2017
:
DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»
25 сен 2017
:
Видео выступления DEE SNIDER
7 дек 2016
:
Новое видео DEE SNIDER
23 ноя 2016
:
DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа
8 ноя 2016
:
DEE SNIDER о политике Трампа
4 окт 2016
:
DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»
28 сен 2016
:
Видео с текстом от DEE SNIDER
21 сен 2016
:
DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER
26 авг 2016
:
DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»
22 авг 2016
:
DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y
29 июл 2016
:
Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью
14 мар 2016
:
DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей
22 янв 2016
:
DEE SNIDER нашёл лейбл
16 янв 2016
:
DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме
24 дек 2015
:
DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE
17 дек 2015
:
DEE SNIDER о Дональде Трампе
19 ноя 2015
:
DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES
22 окт 2015
:
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а
10 сен 2015
:
Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY
19 авг 2015
:
DEE SNIDER исполнил новую песню
8 июл 2015
:
Новая песня DEE SNIDER'a
7 май 2015
:
Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят
9 апр 2015
:
DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти
27 мар 2015
:
Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS
12 фев 2015
:
DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"
1 фев 2015
:
Видео с выступления DEE SNIDER
27 янв 2015
:
DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом
20 ноя 2014
:
Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER
17 окт 2014
:
DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'
16 окт 2014
:
DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике
14 мар 2013
:
DEE SNIDER о Клайве Бёрре
28 фев 2013
:
DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»
24 янв 2013
:
TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y
15 янв 2013
:
Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS
21 сен 2012
:
DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC
14 сен 2012
:
RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y
30 май 2012
:
DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей
1 май 2012
:
DEE SNIDER: новое видео
29 апр 2012
:
Три песни от DEE SNIDER'a
13 апр 2012
:
DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
6 апр 2012
:
DEE SNIDER: новый трек
3 мар 2012
:
Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае
19 окт 2011
:
BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER
2 фев 2011
:
Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER
21 июн 2005
:
Dee Snider: снято домашнее видео
сегодня
Видео с выступления
DEE SNIDER
Видео с выступления DEE SNIDER'a, которое состоялось 5 декабря в Pakkahuone, Тампере, Финляндия, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).