сегодня



DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пристрелить»



В новом интервью для "The Jeremy White Show" вокалист TWISTED SISTER Dee Snider в очередной раз обрушился на Spotify за мизерные отчисления, которые сервис потокового вещания выплачивает правообладателям музыки:



«Того парня из Spotify [скорее всего, он имеет в виду генерального директора Spotify Daniel'a Ek'a] нужно вывести на улицу и пристpeлить. Когда он услышал, что артисты жалуются на то, как мало нам платят, его ответ был: "Делайте больше музыки"— как будто мы производим банки с колой. Просто увеличьте количество музыки. Это оскорбительно и унизительно».



Что касается того, как артисты вроде него могут по-прежнему получать доход от свои песен, Dee сказал:



«В моём случае это лицензирование. Лицензирование — это последняя соломинка, последний оазис, где вы действительно можете заработать немного денег. Стивен Спилберг выбрал песню [TWISTED SISTER] "We're Not Gonna Take It" для финала своего фильма "Первому игроку приготовиться". Слава тебе, Господи, потому что я ничего не получу от Spotify».







