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Dee Snider

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DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пристрелить»



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В новом интервью для "The Jeremy White Show" вокалист TWISTED SISTER Dee Snider в очередной раз обрушился на Spotify за мизерные отчисления, которые сервис потокового вещания выплачивает правообладателям музыки:

«Того парня из Spotify [скорее всего, он имеет в виду генерального директора Spotify Daniel'a Ek'a] нужно вывести на улицу и пристpeлить. Когда он услышал, что артисты жалуются на то, как мало нам платят, его ответ был: "Делайте больше музыки"— как будто мы производим банки с колой. Просто увеличьте количество музыки. Это оскорбительно и унизительно».

Что касается того, как артисты вроде него могут по-прежнему получать доход от свои песен, Dee сказал:

«В моём случае это лицензирование. Лицензирование — это последняя соломинка, последний оазис, где вы действительно можете заработать немного денег. Стивен Спилберг выбрал песню [TWISTED SISTER] "We're Not Gonna Take It" для финала своего фильма "Первому игроку приготовиться". Слава тебе, Господи, потому что я ничего не получу от Spotify».




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24 дек 2023
gravitgroove
А он тут причем, это корпорации подписылись на эти условия. Вот с них начинать нужно, а не сеять в интернетах лицемерие и дизенформацию и отводить взор людей от реальной причины происходящего.

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