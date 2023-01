сегодня



DEE SNIDER — об использовании песни TWISTED SISTER политиками



В новом интервью радиошоу Full Metal Jackie фронтмен TWISTED SISTER Вуу Ытшвук высказал своё отношение к тому, что классическая песня группы "We're Not Gonna Take It" используется различными политиками на предвыборных митингах:



«Здесь ключевое слово — "реквизировали". Дело не в том, что песня исполняется какой-то определённой партией, стороной или группой — это нормально, это свобода слова, — но когда дело доходит до того, что одна сторона или одна группа делают песню своей, а другие чувствуют, что больше не могут исполнять эту песню, потому что это заставляет их выглядеть так, будто они являются частью этой группы, вот тогда я должен вмешаться и высказаться.



Люди говорят мне: "Почему бы тебе не запретить им использовать эту песню?" Во-первых, технически я не могу этого сделать. Но, что более важно, это было бы цензурой. Но есть моменты, когда я должен высказаться: "Мы не поддерживаем эту группу. Они не говорят от имени TWISTED SISTER или Dee Snider'a. И я хочу уточнить, что эта песня не для них — я написал её не для них, я написал её для всех". Поэтому, когда песня начинает сильно привязываться к одной группе или организации, вот тогда это опасно».



На вопрос о том, обидно ли ему, когда люди предполагают, что он одобрил использование песни различными политиками, Snider ответил:



«Когда люди делают предположение, что раз кто-то поёт твою песню, то ты и твоя группа поддерживаете их дело, — это нелепое предположение. Только потому, что кто-то написал песню, люди думают: "Они, должно быть, на стороне этих людей". Так что нам очень обидно, и мы будем высказываться и выступать на эту тему. И, конечно, песня, о которой мы говорим, это "We're Not Gonna Take It", которая сама по себе является песней с широким смыслом, которую я специально написал так, чтобы любой мог спеть её для любой ситуации, в которой он оказался. Но это касается обеих сторон, это касается каждого... Если вы злитесь на своего босса или на свою девушку, на своих учителей, если вы страдаете от рака, любой может спеть "We're Not Gonna Take It", но ни одна группа не может утверждать, что эта песня принадлежит им. Ну, кроме TWISTED SISTER — мы можем утверждать, что она принадлежит нам. [Смеётся]».







