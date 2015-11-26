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Dee Snider

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|||| сегодня

DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER



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Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider дал показания по делу с участием австралийского политика Клайва Палмера и классической песни группы "We're not Gonna Take It".

Палмер использовал мелодию и стиль песни "We're not Gonna Take It" в своей политической рекламе партии «Единая Австралия» (United Australia Party). В рекламе солист исполнил мелодию песни TWISTED SISTER вместе со словами: «Австралия не справится, Австралия не справится, австралийцы больше не справятся».

В оригинале TWISTED SISTER пелось: "Oh we're not gonna take it, no we ain't gonna take it, oh we're not gonna take it anymore".

Universal Music, которая приобрела издательские права на "We're not Gonna Take It" у Snider'a в 2015 году, подала иск о нарушении авторских прав против Палмера в феврале.

Палмер обвинил TWISTED SISTER в «присвоении строчек для хита из знаменитой рождественской колядки». Ранее Snider признал, что SLADE и "O Come, All Ye Faithful" оказали влияние, когда он писал "We're Not Gonna Take It".

Открывающие пять слов в тексте "O Come, All Ye Faithful" имеют ту же мелодию, как и песня в рекламе и припев "We're Not Gonna Take It", но рождественская колядка исполняется в другой аккордовой последовательности и традиционно исполняется в другом музыкальном стиле, как в рекламе, так и в классике TWISTED SISTER.

«Интерпретация была ужасной, содержание было искаженным, а имидж мистера Палмера тоже не очень подходит для моего хэви-металлического имиджа», — заявил Snider, выступая из США, сообщает News.com.au.

DEE SNIDER Testifies In Case Against Australian Politician Over Re-Written Version Of TWISTED SISTER



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

vobk


22 окт 2020, 11:25		гугл-переводчик?


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