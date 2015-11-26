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DEE SNIDER : «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»



В недавнем интервью с DEE SNIDER'ом тот вспомнил о своих первых впечатлениях от METALLICA:



«Мы играли с ними в 1984 году, и было довольно весело, помню один из концертов, когда мы играли первыми — на остальных они разогревали нас, но в Нидерландах на одном шоу поменялись, они были закрывающей командой. Так что я стоял и смотрел, как они играют. Смотрел-смотрел, и, помню, обернулся к моему басисту, Mark'y Mendoza: "Знаешь, душа у них есть, но они ничего не добьются... " (смеётся). Я думал, что они были классными, но слишком тяжёлыми для широкой аудитории. Но я искренне рад — я металлист. Я очень люблю тяжёлую музыку. И, пройдя 1990-е и 2000-е, к счастью, мои дети тоже металлисты.



И я продолжаю ходить на концерты, слушать музыку и держать нос по ветру. Поэтому я ценил это на протяжении всех времён — я понимал, что происходит, но для многих старых фанатов это было шоком. Но для меня — нет, ведь я всё время слушал что-то новое. У меня было радиошоу о металле. Так что я очень ценю и уважаю изменения. Я не люблю всё это, но я ценю это, и любовь к металлу сохраняется. И это отражается на моей новой музыке и моей новой группе — это гораздо более современное звучание, потому что я люблю современный металл».







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