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Dee Snider

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20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»

1 апр 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

18 мар 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER
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DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»



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В недавнем интервью с DEE SNIDER'ом тот вспомнил о своих первых впечатлениях от METALLICA:

«Мы играли с ними в 1984 году, и было довольно весело, помню один из концертов, когда мы играли первыми — на остальных они разогревали нас, но в Нидерландах на одном шоу поменялись, они были закрывающей командой. Так что я стоял и смотрел, как они играют. Смотрел-смотрел, и, помню, обернулся к моему басисту, Mark'y Mendoza: "Знаешь, душа у них есть, но они ничего не добьются... " (смеётся). Я думал, что они были классными, но слишком тяжёлыми для широкой аудитории. Но я искренне рад — я металлист. Я очень люблю тяжёлую музыку. И, пройдя 1990-е и 2000-е, к счастью, мои дети тоже металлисты.

И я продолжаю ходить на концерты, слушать музыку и держать нос по ветру. Поэтому я ценил это на протяжении всех времён — я понимал, что происходит, но для многих старых фанатов это было шоком. Но для меня — нет, ведь я всё время слушал что-то новое. У меня было радиошоу о металле. Так что я очень ценю и уважаю изменения. Я не люблю всё это, но я ценю это, и любовь к металлу сохраняется. И это отражается на моей новой музыке и моей новой группе — это гораздо более современное звучание, потому что я люблю современный металл».

DEE SNIDER Recalls His Initial Reaction To METALLICA Back In 1984 -



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