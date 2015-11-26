Новое видео DEE SNIDER

Фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider опубликовал новое видео на заглавный трек своего последнего сольного альбома "For The Love Of Metal". Посмотреть видео можно ниже.
Комментарии Dee: «"For The Love Of Metal" — эта песня и это новое видео — это любовное письмо от меня к музыке и фэнам, которые воодушевляли меня и были частью моей жизни в течение последних 45 лет. Иметь возможность выступать перед 40-тысячной аудиторией на Forcefest в Мексике — это большая честь и привилегия. Спасибо всем вам! Хэви-метал навсегда!»
Olynth1
Moomrick
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