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Dee Snider

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9 дек 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

7 дек 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 сен 2018 : 		 Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

21 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

10 июл 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

8 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

4 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

2 июл 2018 : 		 Новая песня DEE SNIDER

3 июн 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

17 май 2018 : 		 Трек-лист нового сольника DEE SNIDER

8 май 2018 : 		 DEE SNIDER выпустит новый альбом летом

12 апр 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 мар 2018 : 		 DEE SNIDER вновь споет на Бродвее

16 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER

5 фев 2018 : 		 DEE SNIDER завершил работу над альбомом

6 ноя 2017 : 		 DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEE SNIDER

7 дек 2016 : 		 Новое видео DEE SNIDER

23 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа

8 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о политике Трампа

4 окт 2016 : 		 DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»

28 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

21 сен 2016 : 		 DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER

26 авг 2016 : 		 DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»

22 авг 2016 : 		 DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y
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Новое видео DEE SNIDER



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Фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider опубликовал новое видео на заглавный трек своего последнего сольного альбома "For The Love Of Metal". Посмотреть видео можно ниже.

Комментарии Dee: «"For The Love Of Metal" — эта песня и это новое видео — это любовное письмо от меня к музыке и фэнам, которые воодушевляли меня и были частью моей жизни в течение последних 45 лет. Иметь возможность выступать перед 40-тысячной аудиторией на Forcefest в Мексике — это большая честь и привилегия. Спасибо всем вам! Хэви-метал навсегда!»



Video Premiere: DEE SNIDER




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Olynth1


9 дек 2018, 15:27		У дядя Ди еще столько пороха,что нам прикурить хватит. Молодец!

Moomrick


9 дек 2018, 18:41		Хорошо сказал! И качательно характеристики энергетики Ди, и насчет его звания - как-то незаметно он превратился в умудренного дядюшку рока!


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