Новое видео DEE SNIDER



Фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider опубликовал новое видео на заглавный трек своего последнего сольного альбома "For The Love Of Metal". Посмотреть видео можно ниже.



Комментарии Dee: «"For The Love Of Metal" — эта песня и это новое видео — это любовное письмо от меня к музыке и фэнам, которые воодушевляли меня и были частью моей жизни в течение последних 45 лет. Иметь возможность выступать перед 40-тысячной аудиторией на Forcefest в Мексике — это большая честь и привилегия. Спасибо всем вам! Хэви-метал навсегда!»















