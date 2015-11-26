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Dee Snider

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13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH

19 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео

14 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE

22 окт 2020 : 		 DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER

16 окт 2020 : 		 DEE SNIDER мчит на полной

14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена

7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников

28 сен 2020 : 		 DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER

25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19
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DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»



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DEE SNIDER подверг критике Jon'а Schaffer'a за то, что тот пошёл на сделку со следствием и сдал своих сторонников.

«ЭТОТ КУСОК ДЕРЬМА -— ПОЗОР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА! Сначала он позорит нас своими террористическими акциями в Вашингтоне, а потом становится крысой для своих же соратников, чтобы получить более мягкий приговор! МУЖИК, МАТЬ ТВОЮ! Отвечай за своё дерьмо! Если ты совершил преступление, отсиди срок!»

Когда один из подписчиков Dee в Twitter выступил в защиту Jon'а, написав: «По крайней мере, у него хватило смелости встать на защиту того, во что он верит!», Snider ответил следующим образом:

«Как вы относитесь к тому, что он первым признал свою вину и сотрудничал с федералами, чтобы смягчить наказание? Это никак не назовёшь стойкостью».

В отдельном твите Dee добавил:

«Позвольте мне прояснить ситуацию: никто никогда не должен сдавать или бросать своих друзей, семьи или соратников на произвол судьбы. Это дерьмо собачье. Это проблема сегодняшнего общества. Все такие "крутые", пока их не поймают. Тогда они быстро обвиняют всех остальных.

Эй, власти всегда получали много от крыс (мой отец был полицейским), но он всё равно говорил мне держать рот на замке и страдать молча. Они называют их крысами не просто так. #snitchesgetstitches».

DEE SNIDER Rips








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