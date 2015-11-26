сегодня



DEE SNIDER : «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»



DEE SNIDER подверг критике Jon'а Schaffer'a за то, что тот пошёл на сделку со следствием и сдал своих сторонников.



«ЭТОТ КУСОК ДЕРЬМА -— ПОЗОР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА! Сначала он позорит нас своими террористическими акциями в Вашингтоне, а потом становится крысой для своих же соратников, чтобы получить более мягкий приговор! МУЖИК, МАТЬ ТВОЮ! Отвечай за своё дерьмо! Если ты совершил преступление, отсиди срок!»



Когда один из подписчиков Dee в Twitter выступил в защиту Jon'а, написав: «По крайней мере, у него хватило смелости встать на защиту того, во что он верит!», Snider ответил следующим образом:



«Как вы относитесь к тому, что он первым признал свою вину и сотрудничал с федералами, чтобы смягчить наказание? Это никак не назовёшь стойкостью».



В отдельном твите Dee добавил:



«Позвольте мне прояснить ситуацию: никто никогда не должен сдавать или бросать своих друзей, семьи или соратников на произвол судьбы. Это дерьмо собачье. Это проблема сегодняшнего общества. Все такие "крутые", пока их не поймают. Тогда они быстро обвиняют всех остальных.



Эй, власти всегда получали много от крыс (мой отец был полицейским), но он всё равно говорил мне держать рот на замке и страдать молча. Они называют их крысами не просто так. #snitchesgetstitches».







</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 968

