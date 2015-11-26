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DEE SNIDER : «Цензура существовала всегда»



В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider, которого, как известно, вызывали для дачи показаний в Сенат США в связи с предложением помещать предупреждающие этикетки на альбомы, считающиеся «оскорбительными» для слушателей, вновь рассказал о росте политкорректности в эпоху социальных сетей. На вопрос о том, что он думает о современном состоянии цензуры, включая культуру отмены, которая представляет собой идею о том, нужно бойкотировать кого-то, обычно знаменитость или общественного деятеля, чьи идеи или комментарии считаются оскорбительными, Dee ответил:



«Цензура существовала всегда. Люди должны это понимать. Она никогда не исчезала. В первый раз, когда кто-то что-то сказал или сделал, кто-то другой сказал: "Ты не можешь этого делать". Поверьте мне. На протяжении всей истории человечества творцы, художники старались противостоять цензуре и пытались раздвинуть границы, а люди, поддерживающие цензуру, были очень пуританскими; они отмеряли сантиметр и говорили: "Сюда нельзя", а творцы продолжали настаивать, настаивать и настаивать. Это наша работа как творцов — продвигать, а работа цензоров, наверное, заключается в том, чтобы всё это отвергать. И они продолжают проводить границы, а мы продолжаем переступать их. Это продолжается, продолжается и продолжается. Самое странное, что цензура так и не исчезла. Маятник качнулся, и она превратилась из правоконсервативной, пуританской вещи в либеральное, гиперчувствительное общественное сознание. И это тоже неправильно. И вы не можете говорить что-либо, потому что это ранит чувства. Это заставляет людей чувствовать себя ущемлёнными, и это оскорбительно. Сейчас это больше исходит от левых, что очень странно... Пытаясь быть добрее и мягче, мы стали просто [издает звук рвоты]. Так что это никуда не делось. Странность этих изменений в том, что сейчас это больше исходит от левых, чем от правых».







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