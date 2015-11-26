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Dee Snider

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DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»



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Легендарный хэви-металлический вокалист и икона поп-культуры Dee Snider недавно объявил о предстоящем выпуске своего пятого полноформатного альбома "Leave A Scar", который выйдет 30 июля на Napalm Records. Продюсером снова выступил Jamey Jasta, а сопродюсированием, сведением и мастерингом занимался барабанщик Nick Bellmore. "Leave A Scar" — это продолжение истории Snider'a и Ко в современном направлении его предыдущего релиза "For The Love Of Metal", с добавлением дозы классического хэви-металла.

Недавно Snider принял участие в "The Jasta Show" и обсудил новый альбом, а также рассказал о некоторых трудностях, с которыми он столкнулся во время записи.

В частности, Dee сказал:

«Я открыл для себя источник молодости. С возрастом становится всё тяжелее и тяжелее. Это вдохновляет. Если вы поклонник металла старшего поколения, не становитесь легче с возрастом, становитесь тяжелее с возрастом, и будьте счастливее с возрастом. Это то, что помогает Ozzy жить, я думаю. Это и дефибриллятор в автобусе, о котором вы, наверное, слышали. Вы знаете, что они возили дефибриллятор в автобусе, потому что Sharon ни за что не позволила бы ему пропустить шоу? Если бы у Оззи случился сердечный приступ, знаете, Sharon сказала бы: "Разряд!", вернула бы его к жизни электрошоком и отправила бы на сцену».

Snider рассказал об альбоме "Leave A Scar":

«К концу 2020 года я понял, что мне не только нужно вернуться в студию, но и впервые с 90-х годов я хотел — нет, нуждался — в участии в процессе сочинения альбома. Я связался со своим продюсером Jamey Jasta'ой и сказал ему, что готов записать ещё одну пластинку. "Leave a Scar" наполнен посланиями к молчаливым голосам в мире, которые нуждаются в том, чтобы кто-то высказался от их имени. Это моё предназначение».

Jamey Jasta поведал по поводу новой работы с Dee Snider'ом:

«Работать с Dee снова было невероятно! Сила и диапазон его вокала на этом альбоме действительно блестящие. Он не только является американским сокровищем и главной фигурой в рок/металл-сообществе, он также обладает поистине оригинальным голосом и талантом, подобного которому нет ни у кого. Соедините это с металлическим мастерством братьев Bellmore + Russell'a Pzütto и Nick'a Petrino, и вы получите рецепт рок-металла, который наверняка понравится даже самым упёртым SMF'щикам!»

DEE SNIDER Talks New Solo Album -



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