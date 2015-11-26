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Dee Snider

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10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»

1 апр 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

18 мар 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

11 янв 2019 : 		 Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»

9 дек 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER
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DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»



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DEE SNIDER в очередной раз проехался по Трампу:

«Честно говоря, я путешествую по всему миру, и мне неловко, как они смотрят на президента нашей страны. Видеть такие фотографии в газетах, в интернете, на футболках, плакатах, кофейных кружках по всему миру — унизительно для меня как для американца. #MAKEAMERICAAMERICAAGAIN».

До этого один из подписчиков Snider'а в Twitter написал:

«На самом деле я общаюсь с большим количеством европейцев на Facebook, и большинство из них говорят, что ненависть к Трампу в их странах сильно преувеличена в американской прессе».

С этим Snider не согласился и ответил:

«Неужели вы действительно хотите сравнить отметки в паспортах со мной и @TraciiGuns? Ты читаешь дерьмо в своём твиттере, пока мы путешествуем по проклятому миру, гуляем по улицам, встречаемся и беседуем с гражданами мира. Они не думают, что Трамп — это шутка. ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО ОН И ЕСТЬ ГРЁБАНЫЙ ПРИКОЛ».

DEE SNIDER Says People All Over The Globe Think DONALD TRUMP Is








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


10 июл 2020, 09:54		Ну да если каждая шавка на весь интернет не плюнет в Трампа то у неё и аппетита нет и бессоница а плюнув сразу чувствует себя царём зверей.


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