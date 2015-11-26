сегодня



DEE SNIDER : «Трамп — это какая-то шутка»



DEE SNIDER в очередной раз проехался по Трампу:



«Честно говоря, я путешествую по всему миру, и мне неловко, как они смотрят на президента нашей страны. Видеть такие фотографии в газетах, в интернете, на футболках, плакатах, кофейных кружках по всему миру — унизительно для меня как для американца. #MAKEAMERICAAMERICAAGAIN».



До этого один из подписчиков Snider'а в Twitter написал:



«На самом деле я общаюсь с большим количеством европейцев на Facebook, и большинство из них говорят, что ненависть к Трампу в их странах сильно преувеличена в американской прессе».



С этим Snider не согласился и ответил:



«Неужели вы действительно хотите сравнить отметки в паспортах со мной и @TraciiGuns? Ты читаешь дерьмо в своём твиттере, пока мы путешествуем по проклятому миру, гуляем по улицам, встречаемся и беседуем с гражданами мира. Они не думают, что Трамп — это шутка. ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО ОН И ЕСТЬ ГРЁБАНЫЙ ПРИКОЛ».



















+1 -2



( 1 ) просмотров: 144

