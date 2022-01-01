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Dee Snider

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DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»



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DEE SNIDER ответил на вопрос поклонника относительно появления на сцене Springfield, Illinois, 17 мая:

«Я буду играть как DEE SNIDER. И нет, я больше не турю. Даже не уверен, что будут какие-то будущие концерты... Я сфокусирован на сочинении, съёмках и продюсирровании. Сорян, чувак!»

На ответ поклонника: «Да ты такое уже говорил... Не верю я!», Dee написал:

«Ну, TS не возрождены...»

На что получил ещё один ответ:

«Пока?...»

Snider парировал:

«Я бы не поставил на это. @TwistedSisterNY обещали быть непохожими на другие, сделать прощальный тур, а потом возвращаться. Мы всегда избегали подобной хрени, поведения пусичек... Да-да, вы знаете, на кого я намекаю (о каждом артисте, который заявлял о подобном дерьме)».

И в отдельном сообщении добавил:

«Чтобы продолжить... Я не думаю, что какая-либо группа должна уходить на пенсию, если она этого не хочет. Оставайтесь навсегда; ваши фанаты не хотят, чтобы вы уходили. Но не надо прощаться, продавать нам билеты подороже, прощальную программу и футболку "No More Tours"... А потом возвращаться через пару лет!»

Charlie, I am Dee Downer tonight. No, I don't tour anymore. I don't even think I'll do any more shows. I'm focusing on writing, directing and producing. Sorry man. https://t.co/7YWBXojtof



You've said this before... I believe nothing! рџ¤Ј https://t.co/FlJSA5dKYJ



Well Twisted Sister hasn't reunitedвЂ¦. https://t.co/Cq2FOBfuL1



I wouldn't hold your breath. @TwistedSisterNY promised ourselves we wouldn't be like every other band, doing a farewell, then coming back. We always considered that a bullshit, pussy move.... Yeah, you know who I'm talking about (every artist who pulled that shit). https://t.co/TCPlggX2Xc



To further expound...I don't think any band should retire unless they want to. Stay forever; your fans don't want you to go. But don't say farewell, sell us the higher priced ticket, the goodbye program, and the "No More Tours" t-shirt...then come back a couple of years later! https://t.co/EABVH7Gf8B






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