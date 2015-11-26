31 май 2021



Новое видео DEE SNIDER



"I Gotta Rock (Again)", новое видео группы DEE SNIDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leave A Scar", выходящего 30 июля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. I Gotta Rock (Again)



02. All Or Nothing More



03. Down But Never Out



04. Before I Go



05. Open Season



06. Silent Battles



07. Crying For Your Life



08. In For The Kill



09. Time To Choose



10. S.H.E.



11. The Reckoning



12. Stand







</div>





+2 -2



( 1 ) просмотров: 975

