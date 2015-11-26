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DEE SNIDER планирует съёмку концерта



DEE SNIDER одиннадцатого июня даст концерт в Stereo Garden, Patchogue, New York, на котором смогут присутствовать не более 200 человек в связи с ограничениями из-за COVID-19. Стоимость билетов составляет от сорока до семидесяти пяти долларов, часть вырученных средств будет пожертвована в адрес Melissa's Wish. Концерт будет сниматься на профессиональное оборудование для выпуска в будущем.







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