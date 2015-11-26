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DEE SNIDER : «Творческие соки повсюду!»



DEE SNIDER 15 января опубликовал новости о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Ещё один день в студии в работе над новым материалом для следующего альбома. Очень классный, тяяяяжёлый материал с помощью @jameyjasta @CharlieBellmore @NBellmore! Творческие соки повсюду, и вдохновение витает в воздухе! И прежде чем спросите — НЕТ, я не ищу песен!»













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