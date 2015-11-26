Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 124
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 39
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 37
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 27
*GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил... 20
[= ||| все новости группы



*

Dee Snider

*



11 янв 2019 : 		 Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»

9 дек 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

7 дек 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 сен 2018 : 		 Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

21 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

10 июл 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

8 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

4 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

2 июл 2018 : 		 Новая песня DEE SNIDER

3 июн 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

17 май 2018 : 		 Трек-лист нового сольника DEE SNIDER

8 май 2018 : 		 DEE SNIDER выпустит новый альбом летом

12 апр 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 мар 2018 : 		 DEE SNIDER вновь споет на Бродвее

16 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER

5 фев 2018 : 		 DEE SNIDER завершил работу над альбомом

6 ноя 2017 : 		 DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEE SNIDER

7 дек 2016 : 		 Новое видео DEE SNIDER

23 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа

8 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о политике Трампа

4 окт 2016 : 		 DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»

28 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

21 сен 2016 : 		 DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER

26 авг 2016 : 		 DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»



*
zoom
*
* *
Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider недавно дал интервью канадской радиостанции 94.9 The Rock в Торонто, Онтарио. Фрагмент из беседы доступен ниже.

О текущем состоянии хэви-металла:

«Есть те, кто говорят: "Рок-н-ролл мёртв" или "Позвольте мне сказать вам кое-что: рок-н-ролл мёртв, и я бы не стал брать в руки гитару на вашем месте". Gene Simmons (KISS), как вы знаете, сказал: "Рок-н-ролл мёртв". И я поспорил в ответ и сказал: "Похоже, вы не на той волне. Очевидно, вы не ходите в клубы, в маленькие театры или на фестивали». Там присутствует страсть, там отличная музыка, но ей не оказывают того внимания, которое она получала раньше. Сейчас распространена адресная реклама, в наше время всё происходит в социальных сетях. Звукозаписывающие компании знают, как обратиться к конкретным фэнам. Но мои дети все металлисты. Они все выросли, но они брали меня на металлические концерты в течение последних трёх десятилетий, и я был на связи. И я вижу, что страсть всё ещё есть. Но у меня ощущение, что я являюсь голосом сообщества, так как я старый добрый металхэд. И [моим последним сольным альбомом] "For The Love Of Metal" я своего рода делаю заявление, что люди всех возрастов поддерживают меня и говорят: «Да, спасибо тебе, Dee, за то, что ты стоишь на своём и громко и с гордостью кричишь об этом».



DEE SNIDER On Current State Of Heavy Metal:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 40

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Frogleap Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом