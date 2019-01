сегодня



Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»



Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider недавно дал интервью канадской радиостанции 94.9 The Rock в Торонто, Онтарио. Фрагмент из беседы доступен ниже.



О текущем состоянии хэви-металла:



«Есть те, кто говорят: "Рок-н-ролл мёртв" или "Позвольте мне сказать вам кое-что: рок-н-ролл мёртв, и я бы не стал брать в руки гитару на вашем месте". Gene Simmons (KISS), как вы знаете, сказал: "Рок-н-ролл мёртв". И я поспорил в ответ и сказал: "Похоже, вы не на той волне. Очевидно, вы не ходите в клубы, в маленькие театры или на фестивали». Там присутствует страсть, там отличная музыка, но ей не оказывают того внимания, которое она получала раньше. Сейчас распространена адресная реклама, в наше время всё происходит в социальных сетях. Звукозаписывающие компании знают, как обратиться к конкретным фэнам. Но мои дети все металлисты. Они все выросли, но они брали меня на металлические концерты в течение последних трёх десятилетий, и я был на связи. И я вижу, что страсть всё ещё есть. Но у меня ощущение, что я являюсь голосом сообщества, так как я старый добрый металхэд. И [моим последним сольным альбомом] "For The Love Of Metal" я своего рода делаю заявление, что люди всех возрастов поддерживают меня и говорят: «Да, спасибо тебе, Dee, за то, что ты стоишь на своём и громко и с гордостью кричишь об этом».















