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DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER



DEE SNIDER был «очень разочарован» в ALICE COOPER'e после того, как наткнулся на цитату легендарного рокера о музыкантах, высказывавшихся по политическим вопросам.



В интервью газете The Guardian в 2018 году COOPER сказал, что он держит свои политические взгляды при себе:



«Я не люблю смешивать политику и рок-н-ролл. Я не рассматриваю Боно, Стинга и Брюса Спрингстина как политиков. Я смотрю на них как на гуманистов. Я внесу свой вклад во что угодно гуманитарное. Помогая людям, которые не могут помочь себе сами. Но когда музыканты говорят людям, за кого голосовать, то я считаю, что это злоупотребление властью. Ты говоришь своим фанатам не думать за себя, а просто думать как ты. Рок-н-ролл — это свобода, а это всё совсем не она».



Через два дня после Национального дня регистрации избирателей в этом году вокалист RATT Steven Pearcy поделился этой цитатой Coooper'a и добавил:



«Хорошо сказал Куп @alicecooper. Теперь давайте вернёмся к музыке. Чтобы людям было хорошо».



В течение пары часов Snider, который в своё время был вызван для показаний в Сенате США против предложения разместить предупреждающие наклейки на альбомах, которые считаются «оскорбительными» для слушателей, написал:



«Справедливо, но @alicecooper сказал мне, что он не стал бы давать показания и на слушаниях в Сенате по вопросу цензуры. Я же пошёл, и меня изрядно полоскали, но... Возможно, это было не лучшее, что было можно сделать для моей карьеры... НО ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!!!»



На следующее утро фронтмен TWISTED SISTER ещё раз пересмотрел свой взгляд на слова Alice'a и разместил новый твит:



«Снова прочитав эту цитату из @alicecooper (при условии, что она точна), я очень разочарован его призывом к музыкантам о том, что их позиция — это "злоупотребление властью". Alice — мой друг и мой герой, и я знаю много (слишком много) о нём.



Многие из его героев и вдохновителей — это люди, которые выступали против политических позиций, и его собственное наследие бросило нам вызов, чтобы поставить под сомнение общепринятую норму. Я спрашиваю вас, @alicecooper: это нормально бросать вызов искусству, но не философии? Разве всё это не сводится к тому, чтобы ставить под сомнение убеждения?»



Не остался в стороне и фронтмен STRYPER Michael Sweet, который также ответил на твит Pearcy:



«Я не могу не согласиться со Steven'ом в том, что многие "звёзды", кажется, не понимают, что независимо от того, о чём они говорят и призывают, люди будут делать то и так, как они того хотят. Голосуйте за того, за кого хотите вы сами. Это и есть свобода воли, свободный выбор. @alicecooper сказал на 100% верно».







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