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DEE SNIDER: «Главный враг свободы слова...»



В рамках беседы с DEE SNIDER'ом у него спросили, что или кто является в настоящее время главным врагом свободы слова, на что он ответил:



«Самый большой враг свободы слова — это неправильное толкование смысла Первой поправки. Существует идея, и ее отстаивает Илон Маск, что свобода слова - это говорить все, что хочешь, когда хочешь. Авторы Первой поправки имели в виду совсем другое... Вы никогда не могли бы сказать что-то, что может поставить под угрозу чье-то благополучие, будь то физическое или психическое. Вам не разрешалось кричать "Пожар" в переполненном кинотеатре, когда там нет огня, потому что люди могут пострадать. Вы не можете говорить людям или размещать в Интернете вещи, которые могут причинить людям психологическую, психическую и физическую боль, разрушить их жизнь. Это не свобода слова. Это просто мудачество. Хорошо, значит, есть разница между тем, чтобы быть [мудаком] и обладать свободой слова. Так что самая большая угроза, честно говоря, заключается в неправильном толковании того, что означает свобода слова».







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