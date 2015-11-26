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Dee Snider

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16 окт 2020 : 		 DEE SNIDER мчит на полной

14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена

7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников

28 сен 2020 : 		 DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER

25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER
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|||| сегодня

DEE SNIDER мчит на полной



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DEE SNIDER в рамках беседы с Full Metal Jackie рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«Я работаю всё с той же удивительной командой — братьями Bellmore, Charlie [на гитаре] и Nickey. Но он не только играет на ударных, но и является звукорежиссёром и отвечает за сведение — удивительный, талантливый парень. А Jamey Jasta — продюсер и куратор. Он хранитель, мастер. Поскольку все идеи привносятся сюда, они фильтруются через Jamey, его уши, и только после его одобрения номер попадает на пластинку. Но теперь нам больше не нужно заморачиваться на такое, как: "А это сработает?" И мне не нужно думать: "Доверяю ли я этим парням?" Я имею в виду, я доверял им в том смысле, что они были друзьями, но когда Jamey пригласил меня для записи, у меня были определённые сомнения. Даже, скажем, не сомнения, а мысли: "Как это сработает?" Так что мы какое-то время притирались, ну а сейчас, спустя два года совместной работы, гастролей с братьями Bellmore, работы с Nick'ом "Taz" Petrino на гитаре и Russ'ом Pizzuto на бас-гитаре мы приходим в студию и нам не нужно тратить время впустую. Есть доверие, мы знаем своё направление, мы знаем, что работает для DEE SNIDER'a и для этого проекта, так что мы просто мчим вперёд на всех парах!»

DEE SNIDER Is Working





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