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DEE SNIDER мчит на полной



DEE SNIDER в рамках беседы с Full Metal Jackie рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Я работаю всё с той же удивительной командой — братьями Bellmore, Charlie [на гитаре] и Nickey. Но он не только играет на ударных, но и является звукорежиссёром и отвечает за сведение — удивительный, талантливый парень. А Jamey Jasta — продюсер и куратор. Он хранитель, мастер. Поскольку все идеи привносятся сюда, они фильтруются через Jamey, его уши, и только после его одобрения номер попадает на пластинку. Но теперь нам больше не нужно заморачиваться на такое, как: "А это сработает?" И мне не нужно думать: "Доверяю ли я этим парням?" Я имею в виду, я доверял им в том смысле, что они были друзьями, но когда Jamey пригласил меня для записи, у меня были определённые сомнения. Даже, скажем, не сомнения, а мысли: "Как это сработает?" Так что мы какое-то время притирались, ну а сейчас, спустя два года совместной работы, гастролей с братьями Bellmore, работы с Nick'ом "Taz" Petrino на гитаре и Russ'ом Pizzuto на бас-гитаре мы приходим в студию и нам не нужно тратить время впустую. Есть доверие, мы знаем своё направление, мы знаем, что работает для DEE SNIDER'a и для этого проекта, так что мы просто мчим вперёд на всех парах!»













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