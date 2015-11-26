5 сен 2020



DEE SNIDER готовит альбом



DEE SNIDER сообщил, что собирается в студию для записи нового альбома, продюсером которого вновь выступит вокалист HATEBREED Jamey Jasta. В работе также будут участвовать Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (LAMB OF GOD), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), Joel Grind и Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST), а также Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW).



«У меня есть для вас классные новости... По ходу, мы отправляемся в студию для записи нового сольного альбома, и мы уже сочинили материал. Та же команда, и Jamey Jasta в роли продюсера».







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