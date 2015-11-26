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Dee Snider

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5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса
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|||| 5 сен 2020

DEE SNIDER готовит альбом



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DEE SNIDER сообщил, что собирается в студию для записи нового альбома, продюсером которого вновь выступит вокалист HATEBREED Jamey Jasta. В работе также будут участвовать Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (LAMB OF GOD), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), Joel Grind и Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST), а также Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW).

«У меня есть для вас классные новости... По ходу, мы отправляемся в студию для записи нового сольного альбома, и мы уже сочинили материал. Та же команда, и Jamey Jasta в роли продюсера».

DEE SNIDER Is



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


6 сен 2020, 00:04		Тупейшее быдляцкое "по ходу" заменили б, что ль.


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