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Dee Snider

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DEE SNIDER — о разнице между вокалистом и фронтменом



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Dee Snider рассказал о разнице между пением и выступлением вживую в рамках обмена мнениями в Твиттере о живых выступлениях.

В чате, который длился более пяти часов, несколько подписчиков задавали вопросы после того, как звезда Twisted Sister ответил на мнение о Ронни Джеймсе Дио:

«Вы путаете пение с выступлением. Существует огромная разница между великим фронтменом и великим певцом. Ронни был одним из величайших вокалистов всех времён, но как фронтмен он просто стоял на сцене и пел».

Snider назвал Фредди Меркьюри «потрясающим певцом и фронтменом».

Позже Snider добавил:

«Мои любимые фронтмены используют всю сцену и взаимодействуют с аудиторией. Это шоумены. Вспомните David'a Lee Roth'a, Paul'a Stanley, Mick'a Jagger;a... Axl'a Rose'a... список можно продолжить. Я огромный фанат [Robert'a] Plant'a в вокальном плане. Но он ничего не показал мне как исполнитель. Он выглядел потрясающе, у него была отличная причёска, он стоял на сцене с одной поднятой рукой и пел во весь голос. На мой взгляд, это не фронтмен. И к вашему сведению, многие великие фронтмены не являются великими певцами».

Dee также отметил:

«Я знал, что это расстроит людей. Я НЕ говорю, что у Дио, Plant'a и т. д. нет сценического обаяния. Они обладают им в избытке! Но они не шоумены.

Я горжусь своими способностями, но не многие знают меня, потому что я не гастролировал так много, как другие. Если вы спросите меня, что я делаю лучше всего, я отвечу: "Руковожу группой".

Я понял важность живого исполнения и его отличие от пения однажды вечером в 70-х годах в клубе с Twisted Sister. Мы исполнили нашу вступительную песню, и мой голос полностью пропал. Поэтому я просто начал сходить с ума на сцене. Это была ЛУЧШАЯ реакция на выступление за всю карьеру группы. Это изменило моё поведение».

Когда кто-то предположил, что слушатели рады наслаждаться вокалистом, который «не умеет управлять аудиторией», он ответил:

«Если бы. Аудитория набросится на тебя, как ротвейлеры, если ты не будешь держать себя в руках».

Snider сказал, что он часто давал слишком много концертов в год и страдал от боли в горле 10 лет подряд:

«Думаете, мои вокальные данные не пострадали? Ещё как пострадали».

На вопрос о том, считает ли он себя в первую очередь исполнителем, он ответил:

«В первую очередь. Честно говоря, я готов пожертвовать всем ради шоу. Для зрителей ЭТО настоящее шоу. Я всегда старался помнить об этом».

Он также заявил, что вокал почти на всех концертных альбомах корректировался в студии:

«Не хочу никого обидеть, но мы ВСЕ что-то исправляем на живых записях. Когда вы помещаете запись в домашнюю обстановку, теряется энергия "присутствия", которая покрывает многие ошибки. Приходится её немного "почистить"».

Однако, когда его попросили привести примеры, он отказался называть имена, но сказал, что и сам иногда так делал.

Когда кто-то сказал, что, по его мнению, Крис Корнелл потрясающе пел вживую, но вёл себя на сцене как манекен, Snider ответил:

«Это правда. Но, справедливости ради, некоторые не готовы жертвовать качеством вокала ради выступления на сцене... Трудно добиться студийного совершенства вокала, когда ты бегаешь по сцене. Я всегда считал, что если вы хотите услышать альбом в идеальном исполнении, оставайтесь дома и слушайте его. Живое исполнение должно быть... живым!»

How amazing was Cozy Powell? Listen to the 1st 11 seconds of this Rainbow song & you will know...https://t.co/EqMu4hd7rU



You are confusing singing with performing.



I'm a HUGE Plant fan vocally...but he showed me nothing as a performer. Looked amazing, great hair...stood on stage with one hand raised and sang his ass off. Not a frontman in my opinion.



I knew this would upset people.



I pride myself in my abilities, but many don't know me for it because I didn't tour as extensively as others. If you ask me what I do best I will tell you "front a band". https://t.co/BGYmFycpPO



True. But in fairness, some aren't willing to sacrifice vocal quality for performing on stage. Like I said, it's tough to execute studio vocal perfection when you are running around. https://t.co/Q1so98Cyw1



I learned the importance of the performance over vocals one night in the 70's in a club with @TwistedSisterNY. We did our opening song & my voice was completely gone. So I just started going crazy on stage. It was the BEST reaction the band had gotten to date. Changed my game. https://t.co/Q9stDwP3Ft






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7 янв 2023
V
VAMPCUT
"Трудно добиться студийного совершенства вокала, когда ты бегаешь по сцене." Брюс наш Дикинсон?
7 янв 2023
M
Mike Barlow
Дио просто стоял и пел, не был фронтменом ...
ну да, ну да.

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