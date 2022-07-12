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DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»



Бывший ведущий MTV "Headbangers Ball" Riki Rachtman тоже решил встать на защиту вокалиста MÖTLEY CRÜE:



«Итак, @MotleyCrue используют телесуфлер. Ну и кого это парит? Вы пришли веселиться на концерт? Получили удовольствие? Вот что важно. Многие группы используют телесуфлер, так что ХВАТИТ критиковать. Записанный вокал хуже суфлера? ДА ладно».



Ну и не мог пройти мимо и Dee Snider, ответивший Riki: «Верняк! Многие группы делают это, но, конечно же, не я, но я и не убивал мозг алкашкой и наркотиками (не критика, скорее объяснение).



ХВАТИТ быть такими токсичными и наслаждайтесь тем, что вы видите со сцены! Никаких там фанер и прочего!»









True that! MOST bands are using teleprompters. Not me, but I didn't kill a lot of my brain cells with drink and drugs (not a criticism. More of an explanation). STOP being so damn critical and just enjoy seeing the people you love on stage! Now lip synching is another story! https://t.co/HyadH77d4h





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