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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
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Dee Snider

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12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет

26 май 2022 : 		 DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»

28 мар 2022 : 		 DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»

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6 мар 2022 : 		 DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?

25 фев 2022 : 		 Новое видео DEE SNIDER

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24 янв 2022 : 		 DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER

12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

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18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

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15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

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24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER
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DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»



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Бывший ведущий MTV "Headbangers Ball" Riki Rachtman тоже решил встать на защиту вокалиста MÖTLEY CRÜE:

«Итак, @MotleyCrue используют телесуфлер. Ну и кого это парит? Вы пришли веселиться на концерт? Получили удовольствие? Вот что важно. Многие группы используют телесуфлер, так что ХВАТИТ критиковать. Записанный вокал хуже суфлера? ДА ладно».

Ну и не мог пройти мимо и Dee Snider, ответивший Riki: «Верняк! Многие группы делают это, но, конечно же, не я, но я и не убивал мозг алкашкой и наркотиками (не критика, скорее объяснение).

ХВАТИТ быть такими токсичными и наслаждайтесь тем, что вы видите со сцены! Никаких там фанер и прочего!»

True that! MOST bands are using teleprompters. Not me, but I didn't kill a lot of my brain cells with drink and drugs (not a criticism. More of an explanation). STOP being so damn critical and just enjoy seeing the people you love on stage! Now lip synching is another story! https://t.co/HyadH77d4h






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12 июл 2022
WahrandPhain
Мужик, всегда уважал его. Все по фактам, оправдашки и маняврирования для обрюзгшего Нила с заплывшими жиром мозгами просто смешны и нелепы.

просмотров: 529

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