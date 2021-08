сегодня



DEE SNIDER в Top-20



Новая работа DEE SNIDER "Leave A Scar" попала на 19 строчку чартов Billboard. Альбом доступен в следующих вариантах:



- CD Jewel Case

- 1LP Gatefold BLACK

- 1LP Gatefold RED

- 1LP Gatefold GOLD (Napalm Mailorder only – limited to 400)

- 1LP Gatefold SPLATTER RED/BLUE/WHITE (Napalm Mailorder only – limited to 300)

- Dee-Hard 1LP Gatefold Edition RED/BLACK Marbled - LP size Album Art Patch & Slipmat (Napalm Mailorder only – limited to 200)

- Dee-Lux Wooden Box Edition: JC, 7" Single, Leather Wristband, Logo Pin (Napalm Mailorder only – limited to 500)

- Digital Album



Трек-лист:



01. I Gotta Rock (Again)



02. All Or Nothing More



03. Down But Never Out



04. Before I Go



05. Open Season



06. Silent Battles



07. Crying For Your Life



08. In For The Kill



09. Time To Choose



10. S.H.E.



11. The Reckoning



12. Stand







+0 -0



( 2 ) просмотров: 761