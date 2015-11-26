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Dee Snider

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13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

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30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH
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DEE SNIDER в Top-20



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Новая работа DEE SNIDER "Leave A Scar" попала на 19 строчку чартов Billboard. Альбом доступен в следующих вариантах:

- CD Jewel Case
- 1LP Gatefold BLACK
- 1LP Gatefold RED
- 1LP Gatefold GOLD (Napalm Mailorder only – limited to 400)
- 1LP Gatefold SPLATTER RED/BLUE/WHITE (Napalm Mailorder only – limited to 300)
- Dee-Hard 1LP Gatefold Edition RED/BLACK Marbled - LP size Album Art Patch & Slipmat (Napalm Mailorder only – limited to 200)
- Dee-Lux Wooden Box Edition: JC, 7" Single, Leather Wristband, Logo Pin (Napalm Mailorder only – limited to 500)
- Digital Album

Трек-лист:

01. I Gotta Rock (Again)

02. All Or Nothing More

03. Down But Never Out

04. Before I Go

05. Open Season

06. Silent Battles

07. Crying For Your Life

08. In For The Kill

09. Time To Choose

10. S.H.E.

11. The Reckoning

12. Stand

DEE SNIDER вЂ“ Leave A Scar Hits Billboard Top 20



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


13 авг 2021, 11:46		19 место в Billboard Top Current Album Sales. Не в Billboard 200.

Санчез


13 авг 2021, 11:50		Kiskenbassker в нашем старом добром любимом и не любимом билбороде одна репчина, попы всякие.


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