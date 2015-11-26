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DEE SNIDER заразился COVID-19



DEE SNIDER в недавней беседе с Classic Rock сообщил, что, несмотря на прививку, заболел COVID-19:



«Всё случилось несколько дней назад. Сейчас уже пятый, но всё было не особо заметно, ничего такого, с чем бы не смог справиться Адвил и Судафед».



Snider всё же заметил, что симптомы он ощущал:



«Это были незначительные боли, небольшая одышка. Но, как я уже сказал, я выпил Судафед и пару таблеток Адвил, и просто делал всё как обычно. Знаете, я подумал: "Может, сдам анализы просто так". Я сделал тест на дому и думаю: "Какого хрена?" Но они говорят, что, по их мнению, гораздо больше людей, которым сделали прививку, заразились. И поскольку это незначительное заболевание, они не обращаются к врачу или в больницу, поэтому о таком не сообщают. Потому что я слышу, как многие люди говорят, что они заразились. Это не приводит их к смерти или госпитализации, но они определённо заражаются COVID, даже с прививками».



На вопрос о том, где он мог заразиться, Dee ответил, что подозревает, что его жена подхватила заразу, гуляя с детьми в парке Диснея:



«Никто не проверяет вакцинацию, никаких тестов. Никто не обязывает носить маски. Они вернулись и принесли их с собой. Не было никакого принуждения».







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