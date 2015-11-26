Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 173
*Новое видео RAGE 55
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 41
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Умер басист ZZ TOP 26
[= ||| все новости группы



*

Dee Snider

*



30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH

19 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео

14 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE

22 окт 2020 : 		 DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER

16 окт 2020 : 		 DEE SNIDER мчит на полной

14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEE SNIDER заразился COVID-19



*
zoom
*
* *
DEE SNIDER в недавней беседе с Classic Rock сообщил, что, несмотря на прививку, заболел COVID-19:

«Всё случилось несколько дней назад. Сейчас уже пятый, но всё было не особо заметно, ничего такого, с чем бы не смог справиться Адвил и Судафед».

Snider всё же заметил, что симптомы он ощущал:

«Это были незначительные боли, небольшая одышка. Но, как я уже сказал, я выпил Судафед и пару таблеток Адвил, и просто делал всё как обычно. Знаете, я подумал: "Может, сдам анализы просто так". Я сделал тест на дому и думаю: "Какого хрена?" Но они говорят, что, по их мнению, гораздо больше людей, которым сделали прививку, заразились. И поскольку это незначительное заболевание, они не обращаются к врачу или в больницу, поэтому о таком не сообщают. Потому что я слышу, как многие люди говорят, что они заразились. Это не приводит их к смерти или госпитализации, но они определённо заражаются COVID, даже с прививками».

На вопрос о том, где он мог заразиться, Dee ответил, что подозревает, что его жена подхватила заразу, гуляя с детьми в парке Диснея:

«Никто не проверяет вакцинацию, никаких тестов. Никто не обязывает носить маски. Они вернулись и принесли их с собой. Не было никакого принуждения».

DEE SNIDER Blames DISNEY For His COVID-19 Diagnosis



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Virgo_ad_noctum


30 июл 2021, 08:56		Практически после любой прививки можно легко перенести заболевание, хоть ковид, хоть скарлатину, хоть грипп. Но тяжёлой формы обычно не бывает. Хотя некоторые и после прививки не формируют иммунитет, и для них заражение может стать смертельным.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 315

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом