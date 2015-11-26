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Dee Snider

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16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»

1 апр 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

18 мар 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

11 янв 2019 : 		 Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»
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DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»



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В недавней беседе с Ultimate Guitar DEE SNIDER ответил на вопрос, что он думает о тех артистах, которые дали прощальные концерты (типа OZZY или MÖTLEY CRÜE с RAGE AGAINST THE MACHINE), а потом вернулись:

«Да херь это полнейшая! Когда ты прощаешься... RAGE AGAINST THE MACHINE развалились — это не уход на пенсию. Они развалились и вновь собрались, и это здорово. Но когда ты даёшь прощальное турне, объявляешь об этом, продаёшь билеты, выпускаешь футболки "No More Tours" — спасибо, Ozzy, одна такая у меня есть. И потом возвращаешься — хрень же! Так что когда сейчас кто-то говорит, что уходит, никто не воспринимает это всерьёз. Так что всё превратилось в какую-то шутку, и я думаю, часть всего этого заключается в том, что эти группы не умеют ничего другого. И я понимаю это — без музыки у них не было бы карьеры.

Я же занимаюсь многим — занят на Бродвее, тридцать лет веду радиошоу, работаю над вокалом, играю, пишу сценарии, собираюсь снимать сразу два новых фильма (должен был начать в мае), закончил свой первый роман. И сейчас, в финальной части своей жизни, я нашёл свой голос, своё место в металл-сообществе. После многочисленных попыток за последние несколько десятилетий я наконец-то нашёл свое место. Так что если я захочу что-то ещё сделать в музыке, я не буду сдавать назад, я буду идти в новом тысячелетии под маркой DEE SNIDER!»

DEE SNIDER Says



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