DEE SNIDER : «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»



В недавней беседе с Ultimate Guitar DEE SNIDER ответил на вопрос, что он думает о тех артистах, которые дали прощальные концерты (типа OZZY или MÖTLEY CRÜE с RAGE AGAINST THE MACHINE), а потом вернулись:



«Да херь это полнейшая! Когда ты прощаешься... RAGE AGAINST THE MACHINE развалились — это не уход на пенсию. Они развалились и вновь собрались, и это здорово. Но когда ты даёшь прощальное турне, объявляешь об этом, продаёшь билеты, выпускаешь футболки "No More Tours" — спасибо, Ozzy, одна такая у меня есть. И потом возвращаешься — хрень же! Так что когда сейчас кто-то говорит, что уходит, никто не воспринимает это всерьёз. Так что всё превратилось в какую-то шутку, и я думаю, часть всего этого заключается в том, что эти группы не умеют ничего другого. И я понимаю это — без музыки у них не было бы карьеры.



Я же занимаюсь многим — занят на Бродвее, тридцать лет веду радиошоу, работаю над вокалом, играю, пишу сценарии, собираюсь снимать сразу два новых фильма (должен был начать в мае), закончил свой первый роман. И сейчас, в финальной части своей жизни, я нашёл свой голос, своё место в металл-сообществе. После многочисленных попыток за последние несколько десятилетий я наконец-то нашёл свое место. Так что если я захочу что-то ещё сделать в музыке, я не буду сдавать назад, я буду идти в новом тысячелетии под маркой DEE SNIDER!»







