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Dee Snider

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12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER
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DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»



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В недавней беседе с DEE SNIDER'ом Eddie Trunk спросил о категоричности термина "глэм" и вообще категоризации музыки:

«Термин "хэви-металл" — эй, чуваки, я был в это время — это унизительное название, присвоенное хард-року определённого типа высокомерными, снисходительными журналистами и критиками. Изначально отнести группу к "хэви-металлу" означало записать её в отстойник. Группы ненавидели его. То же самое относится и к панку, гранжу... Термин ненавидели гранж-группы — SOUNDGARDEN ненавидели, когда их записывали в гранж. Они бы стали агрессивными, PEARL JAM. Это было что-то сопливое, что-то вроде "О, да, это гранж" — пренебрежительное название для критиков. И глэм из той же оперы. Ни одно из этих названий никогда не было комплиментарным, все группы просто ненавидели это, но фанаты в конце концов вроде как приняли это. Однако SABBATH ненавидели, когда их относили к хэви-металлу. Как и [LED] ZEPPELIN. Это писаки тебя опускают.

Все думают, что они делают музыку, а потом внезапно на тебя раз — и наклеили ярлык: "О, ты вот это" или "Ты вот такое!" И это действительно тривиально описывает то, что ты пытаешься сделать.

Думаешь, "бой-бэнды" любят, когда их называют "бой-бэндами"? Сейчас им, тля, за 50, а ты говоришь "мальчиковая" группа". Это не зависит от артистов».

DEE SNIDER Says





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