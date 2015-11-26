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DEE SNIDER : «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»



В недавней беседе с DEE SNIDER'ом Eddie Trunk спросил о категоричности термина "глэм" и вообще категоризации музыки:



«Термин "хэви-металл" — эй, чуваки, я был в это время — это унизительное название, присвоенное хард-року определённого типа высокомерными, снисходительными журналистами и критиками. Изначально отнести группу к "хэви-металлу" означало записать её в отстойник. Группы ненавидели его. То же самое относится и к панку, гранжу... Термин ненавидели гранж-группы — SOUNDGARDEN ненавидели, когда их записывали в гранж. Они бы стали агрессивными, PEARL JAM. Это было что-то сопливое, что-то вроде "О, да, это гранж" — пренебрежительное название для критиков. И глэм из той же оперы. Ни одно из этих названий никогда не было комплиментарным, все группы просто ненавидели это, но фанаты в конце концов вроде как приняли это. Однако SABBATH ненавидели, когда их относили к хэви-металлу. Как и [LED] ZEPPELIN. Это писаки тебя опускают.



Все думают, что они делают музыку, а потом внезапно на тебя раз — и наклеили ярлык: "О, ты вот это" или "Ты вот такое!" И это действительно тривиально описывает то, что ты пытаешься сделать.



Думаешь, "бой-бэнды" любят, когда их называют "бой-бэндами"? Сейчас им, тля, за 50, а ты говоришь "мальчиковая" группа". Это не зависит от артистов».













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