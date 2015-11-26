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DEE SNIDER : «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»



В недавнем интервью DEE SNIDER в очередной раз прошёлся по решениям Дональда Трампа и его администрации в отношении COVID-19:



«Мы постоянно нападали друг на друга. Страна была разделена на две части из-за стольких разногласий. Политический раскол был огромным. И [в этот момент] ты должен сказать: "Знаете что? Мы можем спорить о других вещах и не соглашаться, но это влияет на всех нас и причиняет боль. Мы должны объединиться и бороться с этим как один народ", как это делали американцы на протяжении всей истории. А ответ президента, ответ Белого дома состоит лишь в том, чтобы политизировать ситуацию и ещё больше разделить нас, и сделать это ради политики, вместо того, чтобы объединиться и помогать друг другу. Так что у нас была возможность по-настоящему сплотить страну вокруг чего-то по-настоящему важного, что возвышается над всей хернёй в мире. А он не смог этого сделать, и мы видим результаты.



Я сейчас живу в Белизе, а Белиз — маленькая страна, и тут нет COVID. Они закрыли границы. Они заставили носить маску в обязательном порядке — 5000 долларов штрафа за первое правонарушение; тюрьма — серьёзно — за второе правонарушение. Комендантский час, военная полиция на улицах. Если вы на улице, вы попадаете в тюрьму. [Они] арестовывают людей на улицах, если вы выходите после комендантского часа. В результате у нас нет COVID.



Вы должны сделать наказание сильным, но чтобы люди его соблюдали, и в итоге у нас нет COVID — мы не боимся за свои жизни.



Эта ситуация потребовала значительных усилий со стороны руководящих органов, и [администрация Трампа] не справилась с этой задачей».













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