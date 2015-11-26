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Dee Snider

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6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»
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DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»



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В недавнем интервью DEE SNIDER в очередной раз прошёлся по решениям Дональда Трампа и его администрации в отношении COVID-19:

«Мы постоянно нападали друг на друга. Страна была разделена на две части из-за стольких разногласий. Политический раскол был огромным. И [в этот момент] ты должен сказать: "Знаете что? Мы можем спорить о других вещах и не соглашаться, но это влияет на всех нас и причиняет боль. Мы должны объединиться и бороться с этим как один народ", как это делали американцы на протяжении всей истории. А ответ президента, ответ Белого дома состоит лишь в том, чтобы политизировать ситуацию и ещё больше разделить нас, и сделать это ради политики, вместо того, чтобы объединиться и помогать друг другу. Так что у нас была возможность по-настоящему сплотить страну вокруг чего-то по-настоящему важного, что возвышается над всей хернёй в мире. А он не смог этого сделать, и мы видим результаты.

Я сейчас живу в Белизе, а Белиз — маленькая страна, и тут нет COVID. Они закрыли границы. Они заставили носить маску в обязательном порядке — 5000 долларов штрафа за первое правонарушение; тюрьма — серьёзно — за второе правонарушение. Комендантский час, военная полиция на улицах. Если вы на улице, вы попадаете в тюрьму. [Они] арестовывают людей на улицах, если вы выходите после комендантского часа. В результате у нас нет COVID.

Вы должны сделать наказание сильным, но чтобы люди его соблюдали, и в итоге у нас нет COVID — мы не боимся за свои жизни.

Эта ситуация потребовала значительных усилий со стороны руководящих органов, и [администрация Трампа] не справилась с этой задачей».

DEE SNIDER Blasts TRUMP





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

metalslayer


6 авг 2020, 11:21		"Я сейчас живу в Белизе, а Белиз — маленькая страна"
Один только Нью Йорк кишит людьми больше, чем эта страна целиком, столько полиции нет чтобы соблюдать порядок во время пандемии, тем более местные чиновники топят за свободу, мол только в тоталитарном Китае позволено заточать людей в их собственных домах.
В Нью-Йорке тупо все станут банкротами если целый город будет сидеть дома. Счета за жильё я полагаю в Белизе поменьше будут.

Tomahawk


6 авг 2020, 13:34		Т.е., до этого, потомки янки и дикси пятки друг друг лизали, но пришёл злой Трамп и всё испортил.

>у нас была возможность по-настоящему сплотить страну
Ага, когда в Техасе был ураган, все антитрамповцы злорадствовали и называли это божьей карой за их политический выбор.


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