DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»
В недавнем интервью DEE SNIDER в очередной раз прошёлся по решениям Дональда Трампа и его администрации в отношении COVID-19:
«Мы постоянно нападали друг на друга. Страна была разделена на две части из-за стольких разногласий. Политический раскол был огромным. И [в этот момент] ты должен сказать: "Знаете что? Мы можем спорить о других вещах и не соглашаться, но это влияет на всех нас и причиняет боль. Мы должны объединиться и бороться с этим как один народ", как это делали американцы на протяжении всей истории. А ответ президента, ответ Белого дома состоит лишь в том, чтобы политизировать ситуацию и ещё больше разделить нас, и сделать это ради политики, вместо того, чтобы объединиться и помогать друг другу. Так что у нас была возможность по-настоящему сплотить страну вокруг чего-то по-настоящему важного, что возвышается над всей хернёй в мире. А он не смог этого сделать, и мы видим результаты.
Я сейчас живу в Белизе, а Белиз — маленькая страна, и тут нет COVID. Они закрыли границы. Они заставили носить маску в обязательном порядке — 5000 долларов штрафа за первое правонарушение; тюрьма — серьёзно — за второе правонарушение. Комендантский час, военная полиция на улицах. Если вы на улице, вы попадаете в тюрьму. [Они] арестовывают людей на улицах, если вы выходите после комендантского часа. В результате у нас нет COVID.
Вы должны сделать наказание сильным, но чтобы люди его соблюдали, и в итоге у нас нет COVID — мы не боимся за свои жизни.
Эта ситуация потребовала значительных усилий со стороны руководящих органов, и [администрация Трампа] не справилась с этой задачей».
metalslayer
Один только Нью Йорк кишит людьми больше, чем эта страна целиком, столько полиции нет чтобы соблюдать порядок во время пандемии, тем более местные чиновники топят за свободу, мол только в тоталитарном Китае позволено заточать людей в их собственных домах.
В Нью-Йорке тупо все станут банкротами если целый город будет сидеть дома. Счета за жильё я полагаю в Белизе поменьше будут.
Tomahawk
>у нас была возможность по-настоящему сплотить страну
Ага, когда в Техасе был ураган, все антитрамповцы злорадствовали и называли это божьей карой за их политический выбор.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).