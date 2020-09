сегодня



DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном



Dee Snider заявил, что хвалебные слова Дональда Трампа в адрес таких деспотичных и жестоких лидеров, как Ким Чен Ын, являются «оскорблением» отца вокалиста TWISTED SISTER, который был ветераном корейской войны.



Snider, который оказался в центре внимания в 2016 году, когда попросил Трампа прекратить использовать гимн TWISTED SISTER 1984 года "We're not Gonna Take It" в своей кампании, рассказал о миллиардере во время рекламы своего выступления "For The Love Of Metal Live!" на "Rock Of Nations With Dave Kinchen":



«Когда Дональд Трамп позвонил мне и сказал: "Эй, чувак, я баллотируюсь в президенты. Могу я использовать твою песню?", я ответил: "Да, чувак. Мы друзья. Иди. Давай, давай, давай, давай". А потом он начал говорить о вещах, в которые он верил, и которые сильно отличались от того, во что верил я. Не обо всём, а о некоторых важных вещах. Мои дети за Берни [Сандерса], и они сказали: "Пап, ты должен пойти обратиться к прессе. Ты должен остановить это". Я сказал: "Нет. Человек попросил у меня разрешения. Я это разрешение ему дал. Я позвоню ему как джентльмену и попрошу прекратить". И я позвонил ему и сказал: "Слушай, мужик, мы не на одной волне". И я сказал: "Мне нужно, чтобы ты прекратил". И он ответил: "Хорошо".



Я путешествую по миру, и я недоволен тем, как нас воспринимают за пределами Соединенных Штатов. И ещё я недоволен этим, так как мой отец был ветераном. Он сражался в Корее. Сто семьдесят тысяч мужчин и женщин погибли — в основном погибли мужчины; мой отец чуть не погиб — он сражался с Северной Кореей, и чтобы Трамп подружился с [северокорейским лидером] Ким Чен Ыном... [Мой отец] сражался с Китаем, Россией и Северной Кореей. Они были заодно, и эти тигры не поменяли свои полоски, людей. Ни на секунду не думай, что они изменили свои полосы. И для моего отца сродни оскорблению видеть, что наш президент дружит с этими странами — не столько с Китаем, он с ними конфликтует. Но Северная Корея — это отвратительно, это позорище. Простите. Это то, что я чувствую. Я очень горжусь тем, что мой отец служил, и это просто оскорбление для него».













