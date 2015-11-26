|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном
Dee Snider заявил, что хвалебные слова Дональда Трампа в адрес таких деспотичных и жестоких лидеров, как Ким Чен Ын, являются «оскорблением» отца вокалиста TWISTED SISTER, который был ветераном корейской войны.
Snider, который оказался в центре внимания в 2016 году, когда попросил Трампа прекратить использовать гимн TWISTED SISTER 1984 года "We're not Gonna Take It" в своей кампании, рассказал о миллиардере во время рекламы своего выступления "For The Love Of Metal Live!" на "Rock Of Nations With Dave Kinchen":
«Когда Дональд Трамп позвонил мне и сказал: "Эй, чувак, я баллотируюсь в президенты. Могу я использовать твою песню?", я ответил: "Да, чувак. Мы друзья. Иди. Давай, давай, давай, давай". А потом он начал говорить о вещах, в которые он верил, и которые сильно отличались от того, во что верил я. Не обо всём, а о некоторых важных вещах. Мои дети за Берни [Сандерса], и они сказали: "Пап, ты должен пойти обратиться к прессе. Ты должен остановить это". Я сказал: "Нет. Человек попросил у меня разрешения. Я это разрешение ему дал. Я позвоню ему как джентльмену и попрошу прекратить". И я позвонил ему и сказал: "Слушай, мужик, мы не на одной волне". И я сказал: "Мне нужно, чтобы ты прекратил". И он ответил: "Хорошо".
Я путешествую по миру, и я недоволен тем, как нас воспринимают за пределами Соединенных Штатов. И ещё я недоволен этим, так как мой отец был ветераном. Он сражался в Корее. Сто семьдесят тысяч мужчин и женщин погибли — в основном погибли мужчины; мой отец чуть не погиб — он сражался с Северной Кореей, и чтобы Трамп подружился с [северокорейским лидером] Ким Чен Ыном... [Мой отец] сражался с Китаем, Россией и Северной Кореей. Они были заодно, и эти тигры не поменяли свои полоски, людей. Ни на секунду не думай, что они изменили свои полосы. И для моего отца сродни оскорблению видеть, что наш президент дружит с этими странами — не столько с Китаем, он с ними конфликтует. Но Северная Корея — это отвратительно, это позорище. Простите. Это то, что я чувствую. Я очень горжусь тем, что мой отец служил, и это просто оскорбление для него».
|
|
|
|
|
|
|
|
berzer
rassol
graillyc
Tomahawk
ууу фошыст!1
Svarg_1349
НELLECTOR
Сварг, ну прекращай позориться. Ну если для тебя на самом деле альфа-самец - это убийца и упырь, то мне тошно с тобой и в музыку.
Ну или хотя бы бери деньги за вот такие вот каменты, как ufx тебе советовал. Тогда твой позор хотя бы не будет бесполезным.
DefLeppard
потому что зеля это х.ня из под ногтя с которой никто не считается, даже в моём родном Кривом Роге он был бы еб.аной шестеркой, если бы не его клоунада. Но увы население такое же тупое , как и их препиздент
Svarg_1349
НELLECTOR
Если в 20-м веке ещё оставались какие-то иллюзии про "крепких хозяйственников" и "стабильных государственников", то сейчас, когда все подобные эксперименты провалены и весь ассортимент "альфа-самцов" от каннибала Бокассы до клоуна Лукашенки истрёпан и опозорен - стыдно симпатизировать такой компании.
Svarg_1349
deathstar777
Диктатура серьезна, народ говнистый, Навальный капец "талант" роется в каких-то выписках.
Никакой модернизации не будет до 2050 лол
Orthodox
rassol
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).