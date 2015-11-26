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Dee Snider

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25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом
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DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном



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Dee Snider заявил, что хвалебные слова Дональда Трампа в адрес таких деспотичных и жестоких лидеров, как Ким Чен Ын, являются «оскорблением» отца вокалиста TWISTED SISTER, который был ветераном корейской войны.

Snider, который оказался в центре внимания в 2016 году, когда попросил Трампа прекратить использовать гимн TWISTED SISTER 1984 года "We're not Gonna Take It" в своей кампании, рассказал о миллиардере во время рекламы своего выступления "For The Love Of Metal Live!" на "Rock Of Nations With Dave Kinchen":

«Когда Дональд Трамп позвонил мне и сказал: "Эй, чувак, я баллотируюсь в президенты. Могу я использовать твою песню?", я ответил: "Да, чувак. Мы друзья. Иди. Давай, давай, давай, давай". А потом он начал говорить о вещах, в которые он верил, и которые сильно отличались от того, во что верил я. Не обо всём, а о некоторых важных вещах. Мои дети за Берни [Сандерса], и они сказали: "Пап, ты должен пойти обратиться к прессе. Ты должен остановить это". Я сказал: "Нет. Человек попросил у меня разрешения. Я это разрешение ему дал. Я позвоню ему как джентльмену и попрошу прекратить". И я позвонил ему и сказал: "Слушай, мужик, мы не на одной волне". И я сказал: "Мне нужно, чтобы ты прекратил". И он ответил: "Хорошо".

Я путешествую по миру, и я недоволен тем, как нас воспринимают за пределами Соединенных Штатов. И ещё я недоволен этим, так как мой отец был ветераном. Он сражался в Корее. Сто семьдесят тысяч мужчин и женщин погибли — в основном погибли мужчины; мой отец чуть не погиб — он сражался с Северной Кореей, и чтобы Трамп подружился с [северокорейским лидером] Ким Чен Ыном... [Мой отец] сражался с Китаем, Россией и Северной Кореей. Они были заодно, и эти тигры не поменяли свои полоски, людей. Ни на секунду не думай, что они изменили свои полосы. И для моего отца сродни оскорблению видеть, что наш президент дружит с этими странами — не столько с Китаем, он с ними конфликтует. Но Северная Корея — это отвратительно, это позорище. Простите. Это то, что я чувствую. Я очень горжусь тем, что мой отец служил, и это просто оскорбление для него».

DEE SNIDER Says





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КомментарииСкрыть/показать 13 )

berzer


25 сен 2020, 12:22		так он был ветеринаром или ветераном?

rassol


25 сен 2020, 12:45		Обоями он был!

graillyc


25 сен 2020, 13:27		храни вас бог, комментаторы дорксаеда.

Tomahawk


25 сен 2020, 13:35		>сражался с Россией

ууу фошыст!1

Svarg_1349


25 сен 2020, 13:40		Минутка политоты. Трамп будучи по-жизни реальным альфа-самцом и лидером, много чего добившийся в жизни, проявляет подобную симпатию к лидерам подобных стран с такими же яйцами. Пусть даже их ненавидит большинство, но они делают что считают нужным в своих интересах. Поэтому подобных дифирамб от него не услышишь в сторону Зеленского или Макрона. А вот Путин, да, совсем другое дело. Это объективно, без привязки к вашим полит. взглядам.

НELLECTOR


25 сен 2020, 14:31		Трамп, будучи по жизни латентным гангстером и упырём проявляет симпатию и зависть к тем упырям, у которых получается наёбывать свой тупой и/или запуганный народ. Это объективно, без привязки к вашим полит. взглядам.

Сварг, ну прекращай позориться. Ну если для тебя на самом деле альфа-самец - это убийца и упырь, то мне тошно с тобой и в музыку.
Ну или хотя бы бери деньги за вот такие вот каменты, как ufx тебе советовал. Тогда твой позор хотя бы не будет бесполезным.

DefLeppard


25 сен 2020, 14:39		Поэтому подобных дифирамб от него не услышишь в сторону Зеленского

потому что зеля это х.ня из под ногтя с которой никто не считается, даже в моём родном Кривом Роге он был бы еб.аной шестеркой, если бы не его клоунада. Но увы население такое же тупое , как и их препиздент

Svarg_1349


25 сен 2020, 14:57		Хеллектор, ты просто либерал :)

НELLECTOR


25 сен 2020, 16:56		Слушай, ну нынче какбэ, либо либерал, либо людоед.

Если в 20-м веке ещё оставались какие-то иллюзии про "крепких хозяйственников" и "стабильных государственников", то сейчас, когда все подобные эксперименты провалены и весь ассортимент "альфа-самцов" от каннибала Бокассы до клоуна Лукашенки истрёпан и опозорен - стыдно симпатизировать такой компании.

Svarg_1349


25 сен 2020, 17:44		"Если ты в молодости не был либералом, значит у тебя нет сердца. А если ты в среднем возрасте не стал консерватором, значит у тебя нет мозгов." Не то чтобы, более тупого определения я не слышал, но и смысла она не лишена. США во всем мире отстаивают свои интересы во что бы то не стало, а белый консервативный миддл класс, является костяком этой страны, Трамп его представителем. В диктатуру я не верю, для меня особо разницы нет, если честно, хороший Запад или вонючая Рашка. Одно и то же практически везде - РФ интегрирована в глобальный мир достаточно плотно, деньги в оффшорах, обучение в универах, недвижимость и прочее. В телевизоре одно, по-факту другое. Другое дело, что мы слишком большая и многонациональная страна, чтобы нас где-то еще ждали, поэтому как ни странно, но у России свой путь. Но глобальные реформы у нас еще впереди, потому-что есть запрос в обществе на справедливость и на публичное обсуждение социально-политических проблем страны.

deathstar777


25 сен 2020, 19:52		Svarg_1349, благодаря чему Раша сместит жульё?)
Диктатура серьезна, народ говнистый, Навальный капец "талант" роется в каких-то выписках.
Никакой модернизации не будет до 2050 лол

Orthodox


25 сен 2020, 21:18		Svarg_1349, как ты смеешь писать положительно о Трампе и Путине?! Ты оскорбляешь религиозные чувства комментаторов! НELLECTOR на тебя подаст в суд за оскорбление чувств...

rassol


25 сен 2020, 21:25		А у вас тут смешно.


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