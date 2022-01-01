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DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»



В рамках недавнего интервью на вопрос, предвидел ли он, что такие группы, как NIRVANA и SOUNDGARDEN, постепенно набирают популярность за счёт металла 1980-х, DEE SNIDER ответил:



«Ну, никто этого не предвидел, но я был уже мёртв и наполовину погребён до того, как гранж достиг своей популярности. TWISTED появились в начале 80-х, затем мы достигли своего расцвета в середине 80-х, а к концу 80-х группа распалась. У меня была группа DESPERADO [с бывшим барабанщиком IRON MAIDEN Клайвом Бурром и бывшим гитаристом GILLAN Берни Торме], которая была забракована Elektra Records; мы много денег потратили на эту запись. К тому моменту я уже перестал быть ведущим артистом, и я изо всех сил пытался найти свою точку опоры с DESPERADO, а затем с WIDOWMAKER. А потом я получил письмо по почте, официальное письмо: "Мы решили, что больше не будем заниматься тем, что ты делаешь, — выглядеть как ты, звучать как ты, петь как ты, писать как ты, выступать как ты. Мы вообще не хотим иметь ничего общего с тем, что вы когда-либо делали. Искренне, покупающая музыку публика" [смеётся]. И вот тогда-то в дно действительно постучали. Представьте себе врача, который изучал одну из форм медицины и нашёл лекарство от неё. Вы специалист по раку — специалист; это то, чему вы посвятили свою жизнь — и вы получаете таблетку, которая лечит [рак]. Ты остаёшься без работы. Но гранж вылечил металл».













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