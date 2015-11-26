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Dee Snider

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|||| 24 июн 2021

Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER



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Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку DEE SNIDER, в записи которого принимал участие вокалист CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher. Этот трек будет включен в новую студийную работу музыканта, Leave A Scar, выход которой намечен на тридцатое июля в следующих вариантах:

- CD Jewel Case
- 1LP Gatefold BLACK
- 1LP Gatefold RED
- 1LP Gatefold GOLD (Napalm Mailorder only – limited to 400)
- 1LP Gatefold SPLATTER RED/BLUE/WHITE (Napalm Mailorder only – limited to 300)
- Dee-Hard 1LP Gatefold Edition RED/BLACK Marbled - LP size Album Art Patch & Slipmat (Napalm Mailorder only – limited to 200)
- Dee-Lux Wooden Box Edition: JC, 7" Single, Leather Wristband, Logo Pin (Napalm Mailorder only – limited to 500)
- Digital Album

Трек-лист:

01. I Gotta Rock (Again)

02. All Or Nothing More

03. Down But Never Out

04. Before I Go

05. Open Season

06. Silent Battles

07. Crying For Your Life

08. In For The Kill

09. Time To Choose

10. S.H.E.

11. The Reckoning

12. Stand

DEE SNIDER Joined By CANNIBAL CORPSE Frontman GEORGE "CORPSEGRINDER" FISHER On Blistering New Track "Time To Choose"; Lyric Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


24 июн 2021, 23:26		Не порно да задорно


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