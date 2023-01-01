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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 25
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Dee Snider

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11 июл 2023 : 		 DEE SNIDER — о ЗСРНР: «Они элитарные ё-бо-бо!»

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31 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не может запретить использование песни

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12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»

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28 мар 2022 : 		 DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»

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DEE SNIDER — о ЗСРНР: «Они элитарные ё-бо-бо!»



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Dee Snider в очередной раз заявил, что Зал славы рок-н-ролла недостаточно уважает жанр хэви-метал.

В новом интервью On The Road To Rock вокалист TWISTED SISTER высказал своё мнение о решении Зала славы расширить музыкальный диапазон вводимых в него артистов:

«Зал славы рок-н-ролла мог бы избавить себя от множества проблем, если бы просто назвал себя "Залом славы музыки". Я жил на Лонг-Айленде, и там есть Зал славы музыки Лонг-Айленда, и там есть Arlo Guthrie, Neil Diamond, TWISTED SISTER, ZEBRA, PUBLIC ENEMY, KISS, потому что это музыка. Как только вы произносите это слово, все сразу же говорят: "Хорошо, я понял. Это Зал славы музыки. И это великие музыканты". Поэтому, если называть это Залом славы рок-н-ролла, закономерно появляется критика, а люди, которые руководят им, — это по-прежнему Янн Веннер из Rolling Stone и Мэг Гриффин из WNEW в Нью-Йорке, модной радиостанции 70-х и 60-х годов. NEW уже несколько десятилетий не выходит в эфир... Именно эти люди входят в состав комиссии, голосующей за включение в Зал славы рок-н-ролла. Так что эти старые люди выбирают то, на чём они выросли: они старые. Конечно, они выбирают подобное...

И как только они уйдут и умрут, — чем раньше, тем лучше, пацаны и девчонки, и появятся современники... Они либо проголосуют за смену названия, либо просто начнут признавать определённые группы...

Для меня важны продажи. То, что тебя любят, имеет значение. Количество фанатов, которые у тебя есть, имеет значение. И они бросили нам кость, когда у них появился выбор фанатов. Теперь они могут сказать: "Мы не выбирали KISS. Мы не выбирали JUDAS PRIEST". Они — элитарные ё-бо-бо!».




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