DEE SNIDER — о ЗСРНР: «Они элитарные ё-бо-бо!»



Dee Snider в очередной раз заявил, что Зал славы рок-н-ролла недостаточно уважает жанр хэви-метал.



В новом интервью On The Road To Rock вокалист TWISTED SISTER высказал своё мнение о решении Зала славы расширить музыкальный диапазон вводимых в него артистов:



«Зал славы рок-н-ролла мог бы избавить себя от множества проблем, если бы просто назвал себя "Залом славы музыки". Я жил на Лонг-Айленде, и там есть Зал славы музыки Лонг-Айленда, и там есть Arlo Guthrie, Neil Diamond, TWISTED SISTER, ZEBRA, PUBLIC ENEMY, KISS, потому что это музыка. Как только вы произносите это слово, все сразу же говорят: "Хорошо, я понял. Это Зал славы музыки. И это великие музыканты". Поэтому, если называть это Залом славы рок-н-ролла, закономерно появляется критика, а люди, которые руководят им, — это по-прежнему Янн Веннер из Rolling Stone и Мэг Гриффин из WNEW в Нью-Йорке, модной радиостанции 70-х и 60-х годов. NEW уже несколько десятилетий не выходит в эфир... Именно эти люди входят в состав комиссии, голосующей за включение в Зал славы рок-н-ролла. Так что эти старые люди выбирают то, на чём они выросли: они старые. Конечно, они выбирают подобное...



И как только они уйдут и умрут, — чем раньше, тем лучше, пацаны и девчонки, и появятся современники... Они либо проголосуют за смену названия, либо просто начнут признавать определённые группы...



Для меня важны продажи. То, что тебя любят, имеет значение. Количество фанатов, которые у тебя есть, имеет значение. И они бросили нам кость, когда у них появился выбор фанатов. Теперь они могут сказать: "Мы не выбирали KISS. Мы не выбирали JUDAS PRIEST". Они — элитарные ё-бо-бо!».







