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*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 69
*Умер Эдди Ван Хален 42
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 32
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Dee Snider

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14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена

7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников

28 сен 2020 : 		 DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER

25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман
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|||| сегодня

DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена



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DEE SNIDER в очередной раз проехался по республиканцам:

«Республиканцы — не просто лжецы. Они кричат, притворяются, неприкрыто и бесстыдно лгут и думают, что победа любой ценой приемлема, так как они "моральное большинство". ОНИ НЕ ВРУТ! ОНИ — ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЕ МЕНЬШИНСТВО! ПРИШЛО ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ ВСТАТЬ И ДАТЬ ОТПОР!»

Когда другой пользователь Твиттера высказал мнение, что «обе партии лгут» и что ни одна из них не заботится об американском народе, Snider ответил:

«Без сомнения. Но мы должны выбрать наименее зло из двух, и я за того, кто явно поддерживает права женщин, равенство для всех, полное уважение к военным и не подлизывается к коммунистическим диктаторам, которые хотят унизить и отречься от нашего американского образа жизни. Голосуйте за @JoeBiden».

TWISTED SISTER



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