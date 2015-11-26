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DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена



DEE SNIDER в очередной раз проехался по республиканцам:



«Республиканцы — не просто лжецы. Они кричат, притворяются, неприкрыто и бесстыдно лгут и думают, что победа любой ценой приемлема, так как они "моральное большинство". ОНИ НЕ ВРУТ! ОНИ — ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЕ МЕНЬШИНСТВО! ПРИШЛО ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ ВСТАТЬ И ДАТЬ ОТПОР!»



Когда другой пользователь Твиттера высказал мнение, что «обе партии лгут» и что ни одна из них не заботится об американском народе, Snider ответил:



«Без сомнения. Но мы должны выбрать наименее зло из двух, и я за того, кто явно поддерживает права женщин, равенство для всех, полное уважение к военным и не подлизывается к коммунистическим диктаторам, которые хотят унизить и отречься от нашего американского образа жизни. Голосуйте за @JoeBiden».







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