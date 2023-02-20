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DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»



Недавно фронтмен Twisted Sister Dee Snider дал интервью Эндрю Дейли для Ultimate Guitar. Среди прочего Снайдера попросили прояснить некоторые из его недавних комментариев относительно Ронни Джеймса Дио и Robert'a Plant'a из Led Zeppelin и различий между тем, что значит быть фронтменом и певцом. Ниже представлены выдержки из беседы.



Говоря о живых выступлениях, вы недавно упомянули, что Robert Plant и Ронни Джеймс Дио были прекрасными певцами, но не исполнителями. Не могли бы вы пояснить свои слова?



«Когда я заявил, что они не были великими фронтменами, все сказали: "Ну вот, Ди опять разевает рот". Но я не просто разеваю рот, на самом деле я потратил много времени, чтобы обдумать и проанализировать этот вопрос. Я не просто сделал произвольное заявление. Я думал об этом. Я сел за компьютер, изучил и исследовал всё это. На самом деле я худший кошмар журналиста, потому что если люди хотят сосредоточиться на словах, которые я говорю, они должны знать, что я подкреплю их фактами.



Но так или иначе, я сказал это, а потом в социальных сетях кто-то спросил: "Хорошо, так в чём же разница между вами и ими?" Так вот, сейчас я вам скажу, в чём разница: Ронни Джеймс Дио, например, был великим певцом, но он не был исполнителем, по крайней мере, в том смысле, что не был фронтменом. А я? Я фронтмен, который почти как артист водевиля.



Фронтмен не обязательно должен хорошо петь, он должен увлекать аудиторию и развлечь людей в зале. Фронтмен, который может поразить толпу своим невероятным голосом, — это развлечение иного порядка, но это не то же самое, что полноценное выступление».



Вы считаете, что ваш комментарий был неправильно истолкован?



«Безусловно. Я не говорю, что я Robert Plant, и даже не говорю, что я в его лиге. Тем не менее, я делаю что-то на определённом уровне, чего не делает он, и я вовлекаю в выступление аудиторию. Я способен установить такой уровень участия аудитории, что вся арена чувствует себя словно в первом ряду. Robert Plant этого не делает, а я делаю. Он невероятный певец, но шоуменство у меня получается лучше. Но я заявил об этом, и люди сказали: "Да как ты смеешь?" Знаете что? Я, чёрт возьми, посмел.



Что касается Ронни Джеймса Дио, я хорошо его знал. Мы гастролировали вместе. Он смотрел на меня на сцене, а после выступления говорил: "Чувак, ты сумасшедший. Ты, чёрт возьми, сумасшедший. Ты на сцене как в своей стихии". А я отвечал Ронни: "Ты самый великий, чёрт побери, металл-певец на все времена. Я не могу делать то, что делаешь ты, но я могу завладеть вниманием аудитории"».



Вы достигли подобного уровня шоуменства естественным путём?



«Я научился это делать в самом начале карьеры Twisted Sister. Я снова возвращаюсь к тем сумасшедшим выступлениям в барах, где мы играли по четыре сета за ночь в течение пяти или шести вечеров в неделю. Было очень много выступлений — к пятому или шестому вечеру я просто сгорал дотла. Но знаете что? Я всё равно выходил на чёртову сцену и делал то, что должен был делать. Помню, однажды вечером я перестал петь первую песню, потому что у меня пропал голос, я посмотрел на Jay Jay [French'a], а он пожал плечами и сказал: "Что теперь? Что мы будем делать?" Я просто начал бегать по сцене и вести себя как сумасшедший.



Именно тогда я понял, что люди на концерте больше заинтересованы в том, чтобы их развлекали, чем в том, чтобы услышать идеально спетый вокал. Итак, я никогда не смогу петь как Robert Plant или Ронни Джеймс Дио — мало кто так сможет, — но могу сходить с ума на сцене и завораживать аудиторию. Я могу объяснить это ещё более подробно: возьмём Alice'a Cooper'a и Майкла Джексона, которые являются прекрасными артистами и исполнителями, но на самом деле они не фронтмены. Если вы посмотрите их выступления, они просто выполняют хореографические движения.



Благослови их Бог, эти безумные бродвейские шоу, я так не могу. Но в этом и есть разница между Alice'ом Cooper'ом и мной — он не разговаривает с публикой до самой последней песни, когда представляет группу.



В остальном он не произносит ни слова, но если вы посмотрите на концерты Twisted Sister, там есть масса моментов, когда мы планировали что-то вроде: "Ди читает рэп с толпой". Это была буквальная часть сет-листа, потому что я этим занимаюсь. Нужно время, чтобы этому научиться, но у меня получается очень хорошо».







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