DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

В недавней беседе с Fox 17 Rock & Review вокалист TWISTED SISTER DEE SNIDER ответил на вопрос, как он поддерживает такую вокальную форму на протяжении стольких лет:
«Люди спрашивают: "В чём твой секрет?" И я отвечаю: хотите верьте, хотите нет, но ЗОЖ — моё всё. Я никогда не пил, никогда не употреблял наркотики. Даже несмотря на то, что мой агент продавал меня как "курящего и пьющего виски" из-за моего голоса. Но это со мной всю мою жизнь.
Первое, что я купил, когда разбогател — тренажёр. Я купил его, потому что я тренировался и занимался упражнениями всю мою жизнь. Можете назвать мой образ жизни "анти-рок-звезда", но это дало мне такое долголетие.
Я смотрю на коллег, и они бежали на короткие дистанции. А я замечал: "Ребята, вы знаете, что жизнь — это марафон? Я не нацелен на 27, я ставлю цель на 87". Таков мой подход, это и принесло мне пользу в долгосрочной перспективе».
Svarg_1349
alex i spy
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