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Dee Snider

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23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»

1 апр 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

18 мар 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

11 янв 2019 : 		 Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»

9 дек 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

7 дек 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 сен 2018 : 		 Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью
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DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»



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В недавней беседе с Fox 17 Rock & Review вокалист TWISTED SISTER DEE SNIDER ответил на вопрос, как он поддерживает такую вокальную форму на протяжении стольких лет:

«Люди спрашивают: "В чём твой секрет?" И я отвечаю: хотите верьте, хотите нет, но ЗОЖ — моё всё. Я никогда не пил, никогда не употреблял наркотики. Даже несмотря на то, что мой агент продавал меня как "курящего и пьющего виски" из-за моего голоса. Но это со мной всю мою жизнь.

Первое, что я купил, когда разбогател — тренажёр. Я купил его, потому что я тренировался и занимался упражнениями всю мою жизнь. Можете назвать мой образ жизни "анти-рок-звезда", но это дало мне такое долголетие.

Я смотрю на коллег, и они бежали на короткие дистанции. А я замечал: "Ребята, вы знаете, что жизнь — это марафон? Я не нацелен на 27, я ставлю цель на 87". Таков мой подход, это и принесло мне пользу в долгосрочной перспективе».

DEE SNIDER Reveals First Thing He Bought When He Struck It Rich





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


23 июн 2020, 17:34		Ди конечно, красавчик.

alex i spy


23 июн 2020, 19:00		Стареет наравне с пьющими )))


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