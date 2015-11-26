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DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс



DEE SNIDER поддержал кандидатуру Клэя Эйкэна, бывшего участника шоу American Idol, на пост конгресс-man'a. В понедельник Эйкэн объявил, что будет баллотироваться в Конгресс от демократов во второй раз после поражения в 2014 году. 43-летний демократ стремится стать первым открытым геем в Конгрессе, представляющим Северную Каролину.



Snider поделился видеозаписью объявления Эйкэна в Твиттере и добавил:



«Это может удивить некоторых из вас (серьёзно?), но я поддерживаю @clayaiken. Клэй умный, порядочный, трудолюбивый, заботливый, хорошо говорящий и бесстрашный. В общем, у него есть всё то, чего нет у большинства конгрессменов. Я не из Северной Каролины, но если бы я был там, я бы проголосовал за него! #JoinTheChorus».



В своем видеообращении Айкен, который баллотируется как демократ, чтобы представлять новый 6-й округ, сказал:



«Если самые громкие и ненавистные голоса думают, что они будут говорить за нас, просто скажите им, что я разогреваю старые голосовые связки».



Он также выделил такие вопросы, как равенство доходов, доступ к здравоохранению и изменение климата, пообещав в случае избрания сосредоточиться на инфраструктуре и инфляции.



«Я также считаю, что нам нужно больше цивилизованности в нашей политике, и Северная Каролина заслуживает представителей в Вашингтоне, которые используют свои позиции для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, а не для продвижения поляризующих позиций, которые позорят наш штат и стоят на пути реального прогресса».







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