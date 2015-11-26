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Dee Snider

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12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»
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DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс



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DEE SNIDER поддержал кандидатуру Клэя Эйкэна, бывшего участника шоу American Idol, на пост конгресс-man'a. В понедельник Эйкэн объявил, что будет баллотироваться в Конгресс от демократов во второй раз после поражения в 2014 году. 43-летний демократ стремится стать первым открытым геем в Конгрессе, представляющим Северную Каролину.

Snider поделился видеозаписью объявления Эйкэна в Твиттере и добавил:

«Это может удивить некоторых из вас (серьёзно?), но я поддерживаю @clayaiken. Клэй умный, порядочный, трудолюбивый, заботливый, хорошо говорящий и бесстрашный. В общем, у него есть всё то, чего нет у большинства конгрессменов. Я не из Северной Каролины, но если бы я был там, я бы проголосовал за него! #JoinTheChorus».

В своем видеообращении Айкен, который баллотируется как демократ, чтобы представлять новый 6-й округ, сказал:

«Если самые громкие и ненавистные голоса думают, что они будут говорить за нас, просто скажите им, что я разогреваю старые голосовые связки».

Он также выделил такие вопросы, как равенство доходов, доступ к здравоохранению и изменение климата, пообещав в случае избрания сосредоточиться на инфраструктуре и инфляции.

«Я также считаю, что нам нужно больше цивилизованности в нашей политике, и Северная Каролина заслуживает представителей в Вашингтоне, которые используют свои позиции для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, а не для продвижения поляризующих позиций, которые позорят наш штат и стоят на пути реального прогресса».

DEE SNIDER Endorses Former



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