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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 30
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Новая песня DARKTHRONE 13
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Dee Snider

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27 окт 2022 : 		 DEE SNIDER исполнил хиты TWISTED SISTER

31 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не может запретить использование песни

30 июл 2022 : 		 DEE SNIDER — о цензуре прошлого

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет

26 май 2022 : 		 DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»

28 мар 2022 : 		 DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»

7 мар 2022 : 		 DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера

6 мар 2022 : 		 DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?

25 фев 2022 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 фев 2022 : 		 DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE

24 янв 2022 : 		 DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER

12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»
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DEE SNIDER исполнил хиты TWISTED SISTER



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DEE SNIDER исполнил хиты TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" в программе канадского ТВ "En Direct De L'Univers".












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