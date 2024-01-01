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DEE SNIDER — фанерщикам: «Вы не должны находиться на сцене»



В новом интервью для Classic Album Review Dee Snider затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от фонограммы:



«[Фронтмен FALLING IN REVERSE] Ronnie Radke и [бывший вокалист SKID ROW] Sebastian Bach несколько месяцев назад поссорились из-за того, что FALLING IN REVERSE используют фонограмму, как и многие другие группы сейчас. Старики кричали: "Это не рок-н-ролл", а Ronnie высмеивал возраст Sebastian'a: "Послушай, дедушка..." Но дело в том, что что-то уходит, когда весь этот шум на сцене производится не вокалистами. Когда это используется для приукрашивания, особенно в новой музыке, материал становится намного более многослойным и плотным — мы можем обратиться к QUEEN. Когда я видел QUEEN и они дошли до середины "Bohemian Rhapsody", они включили кассету, потому что исполнить это вживую невозможно. Я был большим фанатом QUEEN. Так что это было дополнение. Но сейчас это используется для замены вокалиста, потому что человек больше не может этого сделать... И мы видим всё больше и больше таких случаев — певцов, которые не могут петь свои собственные песни.



Послушайте, вы не должны находиться на сцене. Уходите. Есть много других групп, которые с удовольствием займут это место.



Так вот, эта история с украшательством происходит уже с DEF LEPPARD. Эти группы занимаются подобным годами. Но есть ещё и другие, и я не хочу показывать пальцем на них. Я пытаюсь быть более зрелым старцем рока и больше не указывать пальцем. Моя жена сказала: "Ты должен прекратить это. Ты должен перестать высмеивать конкретные группы". Просто мы все знаем их названия. Мы видели видео в интернете. Мы видели, как группа теряет синхронизацию с плёнкой, и они уже не поют и не играют. Это просто имитация исполнения под фанеру».







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