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DEE SNIDER : «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»



DEE SNIDER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какими будут туры после пандемии:



«Индустрия живой музыки на данный момент в полной заднице. Надеюсь, что всё это не навсегда, но бесследно ничего не пройдёт. Всё то, что происходит, невероятно вредит, и особенно страдают молодые, у которых нет ни наследия, ни лицензионных соглашений, ни бренда как такового — всего того, что есть есть у такой группы, как TWISTED SISTER.



Как люди будут себя ощущать, когда возобновятся концерты? Придут ли они вообще? Будут ли они стоять плечом к плечу в зале или будут носить маски?



Для меня, как для фаната и как исполнителя, рок-н-ролл — это именно единение, это те моменты, когда огромная аудитория, группа и песня соединяются, и мы все становимся единым целым. Если этого больше не будет, то я не хочу такого. Это не рок-н-ролл. Лучше вернуться к такому, потому что я не думаю, что хочу этим заниматься, если будет как-то иначе.



Я как старый придурок, который ведёт себя как ребёнок: "Я хочу свой рок-н-ролл!"»

























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