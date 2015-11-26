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Dee Snider

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30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»

1 апр 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

18 мар 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

11 янв 2019 : 		 Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»

9 дек 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

7 дек 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER
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DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»



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DEE SNIDER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какими будут туры после пандемии:

«Индустрия живой музыки на данный момент в полной заднице. Надеюсь, что всё это не навсегда, но бесследно ничего не пройдёт. Всё то, что происходит, невероятно вредит, и особенно страдают молодые, у которых нет ни наследия, ни лицензионных соглашений, ни бренда как такового — всего того, что есть есть у такой группы, как TWISTED SISTER.

Как люди будут себя ощущать, когда возобновятся концерты? Придут ли они вообще? Будут ли они стоять плечом к плечу в зале или будут носить маски?

Для меня, как для фаната и как исполнителя, рок-н-ролл — это именно единение, это те моменты, когда огромная аудитория, группа и песня соединяются, и мы все становимся единым целым. Если этого больше не будет, то я не хочу такого. Это не рок-н-ролл. Лучше вернуться к такому, потому что я не думаю, что хочу этим заниматься, если будет как-то иначе.

Я как старый придурок, который ведёт себя как ребёнок: "Я хочу свой рок-н-ролл!"»

DEE SNIDER:











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