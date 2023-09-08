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Dee Snider

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DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных сета: «Это делается из эгоистичных побуждений»



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Во время участия в последнем эпизоде подкаста KISS "Shout It Out Loudcast" фронтмена TWISTED SISTER Dee Snider'a попросили прокомментировать решение METALLICA устроить "No Repeat Weekend" на каждой площадке мирового тура "M72", в рамках которого легенды металла дают в каждом городе по два концерта с совершенно разными сет-листами. Он ответил:

«Я не знал, что они это делают, и надо отдать им должное, но я думаю, что это делается из эгоистичных побуждений. И это действительно привлекает лишь небольшой процент публики. Большинство людей, которые ходят на эти концерты, — и не только на концерты METALLICA, это также относится к таким группам, как KISS и TWISTED, — они приходят за хитами. Процент людей, которые знают более глубокие композиции и готовы смириться с тем, что не услышат "Enter Sandman" в один из вечеров, очень мал.

Когда TWISTED впервые воссоединились, это было на шоу для New York Steel [в 2001 году], которое устроил Эдди Транк, а другие ребята составили сет-лист и хотели включить в него несколько редких композиций; они включили туда кое-что из того, что мы играли еще в барах. А это было наше первое совместное выступление после реюниона, и я не хотел баламутить воду. И я помню, как мы играли эти песни, и никакой реакции не последовало, и в зале было где-то порядка восьми рук, поднятых в воздух, их можно было сосчитать по пальцам. Мы исполнили песню "Come Back", которая не попала ни на один альбом; это была одна из наших популярных клубных песен. И после этого ребята сказали: "Ладно. Больше не будем включать такие песни в шоу", потому что это очень эгоистично; это рассчитано на очень небольшую часть аудитории. Если только вы не покупаете оба билета — и в этом, возможно, состоит идея... Знаете, потрясти их кошельки, заставить их купить оба билета, чтобы они услышали все песни, потому что они фанатики. Но аудитория METALLICA стала намного больше, чем просто хардкорные фанаты. У них есть хиты. И тут я вспоминаю гастроли IRON MAIDEN. Помните, они исполняли целиком новый альбом? Они отказались играть какие-либо свои хиты. Зрители были в ярости. Bruce [Dickinson] кричал на аудиторию, потому что слушатели были не в восторге. Это было сделано из эгоизма. А на следующий год они вернулись, и в программе были только самые известные хиты, потому что им нужно было оправдаться и наверстать упущенное».

Snider признал, что и сам играет один и тот же сет снова и снова, обратившись к ведущим:

«К сожалению, вы, ребята, и я говорю о вас двоих, и такие люди, как вы, — меньшинство; вы даже близко не похожи на большинство. Вы — это 10 %, 5 %, 1 % от всей аудитории, которая действительно хочет услышать эти редкие вещи и будет наслаждаться ими, когда группа начнет их исполнять.

Я просто откровенен. Да, хардкор-фанаты любят слушать эти малоизвестные песни, эти особенные песни. Но большинство из слушателей не являются фанатами, и именно это большинство заполняет залы, они большая часть и на фестивале. Они здесь для того, чтобы услышать главные песни, и вот тогда они загораются, и вы можете видеть их реакцию. Я часто шутил: "Ну вот, мы исполнили две самые известные песни. Теперь вы можете идти домой". Я говорил аудитории: "Идите домой. Стартуйте пораньше. Вы можете уходить сейчас, чтобы избежать пробок по окончании шоу. Теперь пришло время для настоящих фанатов..." Потому что мы исполняем "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock". Например, "We're Not Gonna Take It" мы исполняем как седьмую песню в сетах. Я говорю: "Спокойной ночи", ухожу и возвращаюсь. Но есть люди, которые говорят: "Почему бы им не оставить это, например, на третий бис?" Нет. Давайте покончим с этим. Если вы пришли именно за этим, я не хочу, чтобы вы ждали. Я бы предпочёл, чтобы вы ушли и освободили место для других людей, которым это действительно интересно».

Dee также, похоже, согласился с мнением фронтмена группы KISS Paul'a Stanley о том, что классические рок-группы, создающие новую музыку, не получают должного признания за это, а фанаты предпочитают слушать старые хиты:

«Я слышал, как Elton John размышлял о том, чтобы записать новый альбом. Он нервничал по поводу нового тура. Почему? "У меня есть новый альбом. Каждый раз, когда я исполняю новые песни, аудитория просто стекленеет". И это Elton John! Billy Joel перестал писать новую музыку. Почему? Потому что людям было всё равно. Paul McCartney говорит: "Каждый раз, когда я играю новую песню, я должен дать им немного сладенького. Я должен исполнить для них... Например, я играю новую песню и затем быстро перехожу к какому-нибудь хиту". Paul боится потерять аудиторию. Это действительно так.

Когда новая музыка продаётся и близко не так хорошо, как старая, ты говоришь себе: "Ладно, не будем... Я выхожу сегодня на сцену из эгоистичных побуждений. Я делаю это для себя". Так что если участники METALLICA хотят сделать это для себя, пусть делают. Просто соберите нервы в кулак и скажите: "Мы пишем эту музыку, мы любим эту музыку, мы хотим поделиться ею с вами. Мы надеемся, что вам она тоже понравится. Но в первую очередь мы делаем это для себя"».

После того как эта статья была опубликована, Dee написал в соцсетях:

«Не нужно мне звонить, James (хотя я всегда рад услышать тебя).

Прочитай статью, а не только заголовок. Я не нападал на Metallica. Это была более широкая дискуссия об артистах с наследием, исполняющих новую музыку, и об отсутствии интереса у большинства слушателей. Печально, но это правда #sadbuttrue».

No need to call me, James (though I always love hearing from you). Read the article NOT just the headline. I wasn't attacking @Metallica. It was a broader discussion on heritage artists playing new music and the majority of the audiences lack of interest. #sadbuttruehttps://t.co/Bjc2Wb5CNZ






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8 сен 2023
Warcraft
Ди Снайдеру видимо Металлика не дала на пиво, что он решил свой мелкий хейт на них обрушить.
8 сен 2023
M
Mateas89
Только правда в том, что Метла играет что, где и когда захочет. И народ бурно реагирует на любые песни, будь то новый альбом, или Стангер, или Load/Reload.

Кто ж виноват, что у самого Ди все знают только We're Not Gonna Take It да I Wanna Rock, дай бог еще одну две песни.
8 сен 2023
S
Sw0Rn
Ох завидует этот нахал)
8 сен 2023
Mister
Но в целом базы-то навалил

просмотров: 349

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