DEE SNIDER : «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»



DEE SNIDER в очередной раз высказался на тему популярной мысли о «смерти рока»:



«Слушайте, эти люди, которые говорят, что "рок-н-ролл мертв", — они самовлюблённые и эгоцентричные. Это заявление эгоистично. Оно звучит так: "Я забираю свой мяч и иду домой, потому что если это не может быть по-моему, то этого не существует". И потому что всё изменилось и мутировало, это не одно и то же. И если бы они раскрыли свои уши, открыли свои глаза, выбрались из своих проклятых особняков и пошли на меньшую площадку или на фестиваль, где играют более новые вещи, они бы поняли, что это уже не их хэви-металл и рок-н-ролл. Всё кардинально изменилось.



Что касается идеи о том, что эти новые группы просто перерабатывают старые идеи, тогда что же они сами-то делали? Что делали KISS? И я говорю KISS, потому что все знают, что Gene Simmons — один из самых главных приверженцев постулата "рок мёртв". Они занимались переработкой. Они играли SLADE и копировали все группы, на которых они выросли, такие как THE ROLLING STONES. Так что если сегодняшние группы перерабатывают материал групп, на которых они выросли, это просто продолжение традиции. Все мы по сути компьютеры. Мы можем выводить только то, что было введено. А когда всё в лучшем виде, это хорошая творческая смесь идей. Некоторые из моих любимых групп... Мне не нравятся группы, которые звучат в точности как группы прошлых лет. Я не буду называть имён — вы знаете, о ком я говорю, — они звучат как LED ZEPPELIN. Звучание, похожее на LED ZEPPELIN, не является новым и креативным. Но возьмите VOLBEAT. Мне нравится, что да — я слышу METALLICA, слышу ска, слышу панк, слышу что-то от спагетти-вестернов, но я никогда раньше не слышал, чтобы это так смешивалось... Это не копирование. Это почитание прошлого и создание чего-то оригинального из смешения этих частей.



Вот чем я увлечён. Вы хотите поговорить о страсти? Ладно, одна вещь мертва: рок-звёзды. Рок-звёздам нужна популярность. Доставайте свои словари, люди. Чтобы стать рок-звездой, вы должны выйти за рамки только своего жанра. И вы получили это, попав на MTV, вы получили это, попав на рекламные щиты, на рекламу в журналах и на борта автобусов — так, как это рекламировалось в старые времена. Это дало людям более широкую осведомлённость. И поверьте мне, когда альбом "Appetite For Destruction" GUNS 'N' ROSES продан тиражом 20 миллионов копий или "Back In Black" AC/DC продан тиражом 45 миллионов копий, его покупают не только поклонники металла. Именно тогда это переходит в более широкое поле зрения. Это происходит от повсеместности. Сейчас всё ориентировано на целевой рынок. Вы узнаёте о группе только в том случае, если это музыкальная форма, которая, по мнению алгоритма, нравится этому человеку. Тогда вы получите уведомление в виде маленького баннера в верхней части вашей страницы Facebook: "О, кстати, у такого-то и такого-то вышел альбом", и они кормят вас тем, что, по их мнению, вам нравится.



Так что мы потеряли рок-звёзд. Но что касается страсти, она никогда не была такой чистой. Она никогда не была более честной, потому что деньги даже не интересуют этих молодых артистов. Они не думают, что разбогатеют, занимаясь этим. Они занимаются этим, потому что у них нет выбора. Как я сказал в своём новом сингле "I Gotta Rock (Again)", это... Я не выбираю — это то, что я должен делать.



Я хожу на подобные концерты со своими детьми, и у меня разрывается сердце, когда я вижу такой уровень страсти, исходящий от групп, которые просто надеются заработать на продаже дисков и мерча после концерта столько, чтобы хватило на следующий концерт. И я вижу страсть аудитории, которая знает каждое чёртово слово, но это никогда не станет таким массовым, широким, когда выходит в эфир, как это было в старые добрые времена. И это печально — то, что они не получают той известности, которая была когда-то. А что насчёт страсти? Что насчёт таланта? Насчёт качества песен, оригинальности? Это есть. И на этом Точка!»













