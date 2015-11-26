DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

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все новости группы
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США
13 янв 2021 :
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Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH
19 ноя 2020 :
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Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео
14 ноя 2020 :
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Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE
22 окт 2020 :
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DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER
16 окт 2020 :
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DEE SNIDER мчит на полной
14 окт 2020 :
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DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена
7 окт 2020 :
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DEE SNIDER клеймит антимасочников
28 сен 2020 :
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DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER
25 сен 2020 :
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DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном
13 сен 2020 :
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DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами
10 сен 2020 :
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DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC
5 сен 2020 :
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DEE SNIDER готовит альбом
4 сен 2020 :
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DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19
30 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»
28 авг 2020 :
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Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам
26 авг 2020 :
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Выйдут фигурки DEE SNIDER
18 авг 2020 :
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DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN
12 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»
6 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»
30 июл 2020 :
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Концертное видео DEE SNIDER
22 июл 2020 :
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DEE SNIDER — о смерти глэма
20 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»
16 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»
10 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»
30 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»
23 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»
19 июн 2020 :
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Концертное видео DEE SNIDER
14 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»
8 июн 2020 :
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DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER
19 май 2020 :
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Новая песня DEE SNIDER
13 май 2020 :
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DEE SNIDER пишет роман
21 апр 2020 :
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DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом
15 апр 2020 :
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DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19
6 апр 2020 :
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DEE SNIDER завершает работу над романом
29 мар 2020 :
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Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу
27 мар 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»
20 мар 2020 :
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Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса
5 мар 2020 :
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DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать
28 янв 2020 :
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DEE SNIDER работает над новым концертным релизом
27 сен 2019 :
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DEE SNIDER критикует NFL
13 сен 2019 :
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DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется
13 авг 2019 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
29 май 2019 :
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Новое видео DEE SNIDER
22 апр 2019 :
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DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»
1 апр 2019 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
18 мар 2019 :
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Новое видео DEE SNIDER
4 фев 2019 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
11 янв 2019 :
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Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»
9 дек 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
7 дек 2018 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
28 сен 2018 :
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Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью
15 сен 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
21 июл 2018 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
10 июл 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
8 июл 2018 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
4 июл 2018 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
2 июл 2018 :
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Новая песня DEE SNIDER
3 июн 2018 :
|
Видео с текстом от DEE SNIDER
17 май 2018 :
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Трек-лист нового сольника DEE SNIDER
8 май 2018 :
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DEE SNIDER выпустит новый альбом летом
12 апр 2018 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
28 мар 2018 :
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DEE SNIDER вновь споет на Бродвее
16 фев 2018 :
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Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER
5 фев 2018 :
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DEE SNIDER завершил работу над альбомом
6 ноя 2017 :
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DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»
25 сен 2017 :
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Видео выступления DEE SNIDER
7 дек 2016 :
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Новое видео DEE SNIDER
23 ноя 2016 :
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DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа
8 ноя 2016 :
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DEE SNIDER о политике Трампа
4 окт 2016 :
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DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»
28 сен 2016 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
21 сен 2016 :
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DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER
26 авг 2016 :
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DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»
22 авг 2016 :
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DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y
29 июл 2016 :
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Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью
14 мар 2016 :
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DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей
22 янв 2016 :
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DEE SNIDER нашёл лейбл
16 янв 2016 :
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DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме
24 дек 2015 :
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DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE
17 дек 2015 :
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DEE SNIDER о Дональде Трампе
19 ноя 2015 :
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DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES
22 окт 2015 :
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UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а
10 сен 2015 :
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Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY
19 авг 2015 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
8 июл 2015 :
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Новая песня DEE SNIDER'a
7 май 2015 :
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Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят
9 апр 2015 :
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DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти
27 мар 2015 :
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Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS
12 фев 2015 :
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DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"
1 фев 2015 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
27 янв 2015 :
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DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом
20 ноя 2014 :
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Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER
17 окт 2014 :
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DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'
16 окт 2014 :
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DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике
14 мар 2013 :
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DEE SNIDER о Клайве Бёрре
28 фев 2013 :
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DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»
24 янв 2013 :
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TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y
15 янв 2013 :
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Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS
21 сен 2012 :
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DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC
14 сен 2012 :
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RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y
30 май 2012 :
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DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей
1 май 2012 :
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DEE SNIDER: новое видео
29 апр 2012 :
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Три песни от DEE SNIDER'a
13 апр 2012 :
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DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
6 апр 2012 :
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DEE SNIDER: новый трек
3 мар 2012 :
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Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае
19 окт 2011 :
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BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER
2 фев 2011 :
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Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER
21 июн 2005 :
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Dee Snider: снято домашнее видео
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сегодня
DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE
DEE SNIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как на его сольнике оказался вокалист CANNIBAL CORPSE:
«Я расскажу вам настоящую историю. В 93-м году я вёл своё первое радиошоу. Я уже давно занимаюсь радио, но я вёл металлическое шоу Metal Nation. Итак, я делаю всё на шоу, я звукоинженер, я ведущий, я делаю рекламу каждую неделю, я получаю записи, я делаю всё. У меня оказался альбом Cannibal Corpse, и я включил его. Я почитал тексты песен. Я был в таком ужасе, что выбросил его в помойку. Я думаю: "Что это за хрень собачья?" Это был шок для организма. И многие весьма творческие, весьма изобретательные, действительно выдающиеся группы, такие как New York Dolls, вызывали у меня похожую реакцию. Я был так заинтересован альбомом New York Dolls, что когда я впервые получил его и включил, я услышал крики (Дэвида) Йохансена и швырнул его через всю комнату. Я подумал: "Это мусор!" Мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться и адаптироваться, но это потому, что это было так ново, в то время это был революционный альбом. Некоторые из стариков всё-таки поняли. Мои дети — металлисты, и они поддерживают связь со мной, заставляют меня слушать, водят на концерты, и теперь я понимаю. Я больше не называю это вокалом куки-монстра. Я понимаю. Я слышу речь. Тогда ничего не было слышно, но сейчас я понимаю, уважаю и ценю это. И я сказал, что мы должны пригласить George'a Fisher'а на этот трек. А Jamey Johnson спросил: "Кто такой George Fisher?" Он подумал, что я говорю о каком-то парне из 70-х или типа того: "Он играл на басу во Free?", а я говорю: "Corpsegrinder!" Он говорит: "OGD (он называет меня OGD), ты всегда делаешь всё жёстче, всегда делаешь всё тяжелее". Он всегда тянет меня назад, а я всегда отвечаю: "Ещё! Больше жёсткого ганг-вокала". Так что, пожалуйста, поймите, что хотя у меня была такая первоначальная реакция, я, несомненно, стал уважать и ценить его, потому что я попросил его присоединиться ко мне, и я не понимал, что это был настолько важный жест, потому что никто из моего поколения даже не признает подобное, а смотрит на это свысока и смеётся над этим. Они не считают это уместным, а я считаю».
Мне вспомнилось, как Dimmu Borgir исполнили песню "Burn In Hell". Эта песня в альбоме "Stay Hungry" могла бы найти отклик у людей, которые в то время покупали "Kill 'Em All" и "Show No Mercy". Но Dimmu исполнили её с огромной отдачей.
«Да, это так. И они представили её целому поколению, совершенно новой аудитории. Когда Jamey (Jasta; продюсер) предложил всё это Corpsegrinder'у, он был ошеломлён, потому что, судя по всему, он большой фанат. Когда он был на Liquid Metal, он сделал дубль и исполнил "The Price". George Corpsegrinder Fisher исполнял песню "The Price". Я рассказал об этом George'у, и он ответил, что когда ему плохо, он слушает Twisted Sister, "Stay Hungry", все эти песни, чтобы взбодриться. Так что когда Dimmu исполнили эту песню и представили её абсолютно новой публике, было забавно, потому что когда я выступаю в Европе, я говорю: "А следующая песня — Dimmu Borgir", это чем-то напоминает Van Halen, исполнявший "You Really Got Me". Эй, этот старик исполняет песню Van Halen! Я ценю это, потому что мы были металлической группой. Я фанат металла. Люди, которые не понимают, как я могу находиться на том уровне, на котором я нахожусь сегодня, говорят, что Twisted Sister были группой, вышедшей из New York Dolls, глиттер-рок-группой, исполнявший Mott The Hoople, Bowie, T-Rex, группой, которая так хотела походить на Dolls. Я люблю эти фигню, но я также люблю Priest и Deep Purple, Zeppelin и Sabbath. Так что я пришёл в группу, которая хотела быть глиттер-группой, и я сказал: "Круто, я не против", но я также хотел, чтобы у нас было металлическое влияние, и если вы посмотрите на историю "Under The Blade", "You Can't Stop Rock n' Roll", "Sin After Sin", "Burn in Hell", "Fire Still Burns", то станет ясно, что мы металлисты».
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resurgamresponses
правда приколол факт что Ди сначала не понял КК, )) где широта мЫшления? ))
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