DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE



DEE SNIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как на его сольнике оказался вокалист CANNIBAL CORPSE:



«Я расскажу вам настоящую историю. В 93-м году я вёл своё первое радиошоу. Я уже давно занимаюсь радио, но я вёл металлическое шоу Metal Nation. Итак, я делаю всё на шоу, я звукоинженер, я ведущий, я делаю рекламу каждую неделю, я получаю записи, я делаю всё. У меня оказался альбом Cannibal Corpse, и я включил его. Я почитал тексты песен. Я был в таком ужасе, что выбросил его в помойку. Я думаю: "Что это за хрень собачья?" Это был шок для организма. И многие весьма творческие, весьма изобретательные, действительно выдающиеся группы, такие как New York Dolls, вызывали у меня похожую реакцию. Я был так заинтересован альбомом New York Dolls, что когда я впервые получил его и включил, я услышал крики (Дэвида) Йохансена и швырнул его через всю комнату. Я подумал: "Это мусор!" Мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться и адаптироваться, но это потому, что это было так ново, в то время это был революционный альбом. Некоторые из стариков всё-таки поняли. Мои дети — металлисты, и они поддерживают связь со мной, заставляют меня слушать, водят на концерты, и теперь я понимаю. Я больше не называю это вокалом куки-монстра. Я понимаю. Я слышу речь. Тогда ничего не было слышно, но сейчас я понимаю, уважаю и ценю это. И я сказал, что мы должны пригласить George'a Fisher'а на этот трек. А Jamey Johnson спросил: "Кто такой George Fisher?" Он подумал, что я говорю о каком-то парне из 70-х или типа того: "Он играл на басу во Free?", а я говорю: "Corpsegrinder!" Он говорит: "OGD (он называет меня OGD), ты всегда делаешь всё жёстче, всегда делаешь всё тяжелее". Он всегда тянет меня назад, а я всегда отвечаю: "Ещё! Больше жёсткого ганг-вокала". Так что, пожалуйста, поймите, что хотя у меня была такая первоначальная реакция, я, несомненно, стал уважать и ценить его, потому что я попросил его присоединиться ко мне, и я не понимал, что это был настолько важный жест, потому что никто из моего поколения даже не признает подобное, а смотрит на это свысока и смеётся над этим. Они не считают это уместным, а я считаю».



Мне вспомнилось, как Dimmu Borgir исполнили песню "Burn In Hell". Эта песня в альбоме "Stay Hungry" могла бы найти отклик у людей, которые в то время покупали "Kill 'Em All" и "Show No Mercy". Но Dimmu исполнили её с огромной отдачей.



«Да, это так. И они представили её целому поколению, совершенно новой аудитории. Когда Jamey (Jasta; продюсер) предложил всё это Corpsegrinder'у, он был ошеломлён, потому что, судя по всему, он большой фанат. Когда он был на Liquid Metal, он сделал дубль и исполнил "The Price". George Corpsegrinder Fisher исполнял песню "The Price". Я рассказал об этом George'у, и он ответил, что когда ему плохо, он слушает Twisted Sister, "Stay Hungry", все эти песни, чтобы взбодриться. Так что когда Dimmu исполнили эту песню и представили её абсолютно новой публике, было забавно, потому что когда я выступаю в Европе, я говорю: "А следующая песня — Dimmu Borgir", это чем-то напоминает Van Halen, исполнявший "You Really Got Me". Эй, этот старик исполняет песню Van Halen! Я ценю это, потому что мы были металлической группой. Я фанат металла. Люди, которые не понимают, как я могу находиться на том уровне, на котором я нахожусь сегодня, говорят, что Twisted Sister были группой, вышедшей из New York Dolls, глиттер-рок-группой, исполнявший Mott The Hoople, Bowie, T-Rex, группой, которая так хотела походить на Dolls. Я люблю эти фигню, но я также люблю Priest и Deep Purple, Zeppelin и Sabbath. Так что я пришёл в группу, которая хотела быть глиттер-группой, и я сказал: "Круто, я не против", но я также хотел, чтобы у нас было металлическое влияние, и если вы посмотрите на историю "Under The Blade", "You Can't Stop Rock n' Roll", "Sin After Sin", "Burn in Hell", "Fire Still Burns", то станет ясно, что мы металлисты».







