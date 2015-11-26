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Dee Snider

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15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

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9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

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30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

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12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

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31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

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12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

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12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

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18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»
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DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE



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DEE SNIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как на его сольнике оказался вокалист CANNIBAL CORPSE:

«Я расскажу вам настоящую историю. В 93-м году я вёл своё первое радиошоу. Я уже давно занимаюсь радио, но я вёл металлическое шоу Metal Nation. Итак, я делаю всё на шоу, я звукоинженер, я ведущий, я делаю рекламу каждую неделю, я получаю записи, я делаю всё. У меня оказался альбом Cannibal Corpse, и я включил его. Я почитал тексты песен. Я был в таком ужасе, что выбросил его в помойку. Я думаю: "Что это за хрень собачья?" Это был шок для организма. И многие весьма творческие, весьма изобретательные, действительно выдающиеся группы, такие как New York Dolls, вызывали у меня похожую реакцию. Я был так заинтересован альбомом New York Dolls, что когда я впервые получил его и включил, я услышал крики (Дэвида) Йохансена и швырнул его через всю комнату. Я подумал: "Это мусор!" Мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться и адаптироваться, но это потому, что это было так ново, в то время это был революционный альбом. Некоторые из стариков всё-таки поняли. Мои дети — металлисты, и они поддерживают связь со мной, заставляют меня слушать, водят на концерты, и теперь я понимаю. Я больше не называю это вокалом куки-монстра. Я понимаю. Я слышу речь. Тогда ничего не было слышно, но сейчас я понимаю, уважаю и ценю это. И я сказал, что мы должны пригласить George'a Fisher'а на этот трек. А Jamey Johnson спросил: "Кто такой George Fisher?" Он подумал, что я говорю о каком-то парне из 70-х или типа того: "Он играл на басу во Free?", а я говорю: "Corpsegrinder!" Он говорит: "OGD (он называет меня OGD), ты всегда делаешь всё жёстче, всегда делаешь всё тяжелее". Он всегда тянет меня назад, а я всегда отвечаю: "Ещё! Больше жёсткого ганг-вокала". Так что, пожалуйста, поймите, что хотя у меня была такая первоначальная реакция, я, несомненно, стал уважать и ценить его, потому что я попросил его присоединиться ко мне, и я не понимал, что это был настолько важный жест, потому что никто из моего поколения даже не признает подобное, а смотрит на это свысока и смеётся над этим. Они не считают это уместным, а я считаю».

Мне вспомнилось, как Dimmu Borgir исполнили песню "Burn In Hell". Эта песня в альбоме "Stay Hungry" могла бы найти отклик у людей, которые в то время покупали "Kill 'Em All" и "Show No Mercy". Но Dimmu исполнили её с огромной отдачей.

«Да, это так. И они представили её целому поколению, совершенно новой аудитории. Когда Jamey (Jasta; продюсер) предложил всё это Corpsegrinder'у, он был ошеломлён, потому что, судя по всему, он большой фанат. Когда он был на Liquid Metal, он сделал дубль и исполнил "The Price". George Corpsegrinder Fisher исполнял песню "The Price". Я рассказал об этом George'у, и он ответил, что когда ему плохо, он слушает Twisted Sister, "Stay Hungry", все эти песни, чтобы взбодриться. Так что когда Dimmu исполнили эту песню и представили её абсолютно новой публике, было забавно, потому что когда я выступаю в Европе, я говорю: "А следующая песня — Dimmu Borgir", это чем-то напоминает Van Halen, исполнявший "You Really Got Me". Эй, этот старик исполняет песню Van Halen! Я ценю это, потому что мы были металлической группой. Я фанат металла. Люди, которые не понимают, как я могу находиться на том уровне, на котором я нахожусь сегодня, говорят, что Twisted Sister были группой, вышедшей из New York Dolls, глиттер-рок-группой, исполнявший Mott The Hoople, Bowie, T-Rex, группой, которая так хотела походить на Dolls. Я люблю эти фигню, но я также люблю Priest и Deep Purple, Zeppelin и Sabbath. Так что я пришёл в группу, которая хотела быть глиттер-группой, и я сказал: "Круто, я не против", но я также хотел, чтобы у нас было металлическое влияние, и если вы посмотрите на историю "Under The Blade", "You Can't Stop Rock n' Roll", "Sin After Sin", "Burn in Hell", "Fire Still Burns", то станет ясно, что мы металлисты».

DEE SNIDER When He First Heard CANNIBAL CORPSE - вЂњI Get This Album, I Put It On And I'm Reading The Lyrics; IвЂ™m So Mortified, I Throw The Thing In The GarbageвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


15 сен 2021, 19:20		не стал лицемерить и искажать а все четко разложил по полкам.
правда приколол факт что Ди сначала не понял КК, )) где широта мЫшления? ))


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