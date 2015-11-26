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Dee Snider

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28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

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30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL
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DEE SNIDER отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам



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Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам, настаивая, что ему «должно быть позволено выражать свои мысли» публично.

Фронтмен TWISTED SISTER, который лично познакомился с Дональдом Трампом в результате неоднократного участия в шоу "The Celebrity Apprentice", является непримиримым критиком 45-го Президента США. Он беспрестанно выступает в Твиттере против Администрации Трампа, называя миллиардера и магната-девелопера «симпатизирующим коммунистам предателем», торгующим американской демократией.

В интервью для подкаста "Appetite For Distortion" Snider прокомментировал мнение о том, что многие люди думают, будто знаменитости слишком оторваны от реальной жизни простых людей и должны помалкивать, когда речь заходит о политике:

«В действительности это ошеломительно — мышление людей с установками "не-лезь-не-в-своё-дело", "знай-своё-место". То есть, сантехники, юристы или врачи могут выражать свою политическую позицию. Почему актёру и музыканту нельзя поделиться своей? Наверное, загвоздка в том, что мы располагаем большими публичными возможностями донести своё мнение. Но после избрания в Президенты актёра фильмов категории "Б"» и звезды реалити-шоу не стоит ли посоветовать им не соваться в чужие дела? "Занимайся своими делами. Ты не политик". Так что это абсолютно оскорбительно. Это противоречит всему, за что всегда боролась демократия. А музыка извечно была политизирована. Политические воззрения передавались через музыку, через сцену. Еще до наступления рок-н-ролльной эры, с начала времён существовал способ обнародования политических месседжей — посредством музыки.

Кто-то на днях заявил: "Ты потеряешь половину своей аудитории, Dee". А затем кто-то парировал: "Ну, CROSBY, STILLS, NASH [& YOUNG] спели "Four Dead In Ohio" и это, вроде бы, не разрушило их карьеру".

Нам должно быть разрешено самовыражаться. Но, опять же, не заводите меня. Наша песня "We're Not Gonna Take It" ("гимн" TWISTED SISTER 1984 года) как раз была об этом. Я никогда не думал, что мне придётся нацелить оружие в сторону приятелей-рокеров. Это было "да пошли вы!" в адрес родителей, учителей, начальников и прочих "хозяев", а теперь ни с того ни с сего мои коллеги-рокеры указывают мне: "Эй, ты не можешь этого говорить, не можешь делать..." Какого чёрта? Теперь я наставляю пушки на них — людей, для кого, в первую очередь, я и написал ту песню.

Итак, я ни на йоту не сдвинулся со своих позиций — та же система убеждений, тот же человек. Конечно, я повзрослел, заматерел, стал лучше как личность, это точно. Но что касается верований и убеждений, которые я поддерживаю, — ничего не изменилось. И если вы ждёте такого рода перемен, вы явно ошиблись рок-звездой, ясно?»

DEE SNIDER Defends His Right To Speak Out On Political Issues:





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