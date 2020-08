сегодня



DEE SNIDER отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам



Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам, настаивая, что ему «должно быть позволено выражать свои мысли» публично.



Фронтмен TWISTED SISTER, который лично познакомился с Дональдом Трампом в результате неоднократного участия в шоу "The Celebrity Apprentice", является непримиримым критиком 45-го Президента США. Он беспрестанно выступает в Твиттере против Администрации Трампа, называя миллиардера и магната-девелопера «симпатизирующим коммунистам предателем», торгующим американской демократией.



В интервью для подкаста "Appetite For Distortion" Snider прокомментировал мнение о том, что многие люди думают, будто знаменитости слишком оторваны от реальной жизни простых людей и должны помалкивать, когда речь заходит о политике:



«В действительности это ошеломительно — мышление людей с установками "не-лезь-не-в-своё-дело", "знай-своё-место". То есть, сантехники, юристы или врачи могут выражать свою политическую позицию. Почему актёру и музыканту нельзя поделиться своей? Наверное, загвоздка в том, что мы располагаем большими публичными возможностями донести своё мнение. Но после избрания в Президенты актёра фильмов категории "Б"» и звезды реалити-шоу не стоит ли посоветовать им не соваться в чужие дела? "Занимайся своими делами. Ты не политик". Так что это абсолютно оскорбительно. Это противоречит всему, за что всегда боролась демократия. А музыка извечно была политизирована. Политические воззрения передавались через музыку, через сцену. Еще до наступления рок-н-ролльной эры, с начала времён существовал способ обнародования политических месседжей — посредством музыки.



Кто-то на днях заявил: "Ты потеряешь половину своей аудитории, Dee". А затем кто-то парировал: "Ну, CROSBY, STILLS, NASH [& YOUNG] спели "Four Dead In Ohio" и это, вроде бы, не разрушило их карьеру".



Нам должно быть разрешено самовыражаться. Но, опять же, не заводите меня. Наша песня "We're Not Gonna Take It" ("гимн" TWISTED SISTER 1984 года) как раз была об этом. Я никогда не думал, что мне придётся нацелить оружие в сторону приятелей-рокеров. Это было "да пошли вы!" в адрес родителей, учителей, начальников и прочих "хозяев", а теперь ни с того ни с сего мои коллеги-рокеры указывают мне: "Эй, ты не можешь этого говорить, не можешь делать..." Какого чёрта? Теперь я наставляю пушки на них — людей, для кого, в первую очередь, я и написал ту песню.



Итак, я ни на йоту не сдвинулся со своих позиций — та же система убеждений, тот же человек. Конечно, я повзрослел, заматерел, стал лучше как личность, это точно. Но что касается верований и убеждений, которые я поддерживаю, — ничего не изменилось. И если вы ждёте такого рода перемен, вы явно ошиблись рок-звездой, ясно?»













