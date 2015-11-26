DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

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все новости группы
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США
16 окт 2020 :
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DEE SNIDER мчит на полной
14 окт 2020 :
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DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена
7 окт 2020 :
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DEE SNIDER клеймит антимасочников
28 сен 2020 :
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DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER
25 сен 2020 :
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DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном
13 сен 2020 :
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DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами
10 сен 2020 :
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DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC
5 сен 2020 :
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DEE SNIDER готовит альбом
4 сен 2020 :
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DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19
30 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»
28 авг 2020 :
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Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам
26 авг 2020 :
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Выйдут фигурки DEE SNIDER
18 авг 2020 :
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DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN
12 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»
6 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»
30 июл 2020 :
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Концертное видео DEE SNIDER
22 июл 2020 :
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DEE SNIDER — о смерти глэма
20 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»
16 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»
10 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»
30 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»
23 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»
19 июн 2020 :
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Концертное видео DEE SNIDER
14 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»
8 июн 2020 :
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DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER
19 май 2020 :
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Новая песня DEE SNIDER
13 май 2020 :
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DEE SNIDER пишет роман
21 апр 2020 :
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DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом
15 апр 2020 :
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DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19
6 апр 2020 :
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DEE SNIDER завершает работу над романом
29 мар 2020 :
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Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу
27 мар 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»
20 мар 2020 :
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Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса
5 мар 2020 :
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DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать
28 янв 2020 :
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DEE SNIDER работает над новым концертным релизом
27 сен 2019 :
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DEE SNIDER критикует NFL
13 сен 2019 :
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DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется
13 авг 2019 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
29 май 2019 :
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Новое видео DEE SNIDER
22 апр 2019 :
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DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»
1 апр 2019 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
18 мар 2019 :
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Новое видео DEE SNIDER
4 фев 2019 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
11 янв 2019 :
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Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»
9 дек 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
7 дек 2018 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
28 сен 2018 :
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Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью
15 сен 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
21 июл 2018 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
10 июл 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
8 июл 2018 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
4 июл 2018 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
2 июл 2018 :
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Новая песня DEE SNIDER
3 июн 2018 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
17 май 2018 :
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Трек-лист нового сольника DEE SNIDER
8 май 2018 :
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DEE SNIDER выпустит новый альбом летом
12 апр 2018 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
28 мар 2018 :
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DEE SNIDER вновь споет на Бродвее
16 фев 2018 :
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Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER
5 фев 2018 :
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DEE SNIDER завершил работу над альбомом
6 ноя 2017 :
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DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»
25 сен 2017 :
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Видео выступления DEE SNIDER
7 дек 2016 :
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Новое видео DEE SNIDER
23 ноя 2016 :
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DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа
8 ноя 2016 :
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DEE SNIDER о политике Трампа
4 окт 2016 :
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DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»
28 сен 2016 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
21 сен 2016 :
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DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER
26 авг 2016 :
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DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»
22 авг 2016 :
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DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y
29 июл 2016 :
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Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью
14 мар 2016 :
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DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей
22 янв 2016 :
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DEE SNIDER нашёл лейбл
16 янв 2016 :
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DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме
24 дек 2015 :
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DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE
17 дек 2015 :
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DEE SNIDER о Дональде Трампе
19 ноя 2015 :
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DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES
22 окт 2015 :
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UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а
10 сен 2015 :
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Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY
19 авг 2015 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
8 июл 2015 :
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Новая песня DEE SNIDER'a
7 май 2015 :
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Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят
9 апр 2015 :
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DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти
27 мар 2015 :
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Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS
12 фев 2015 :
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DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"
1 фев 2015 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
27 янв 2015 :
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DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом
20 ноя 2014 :
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Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER
17 окт 2014 :
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DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'
16 окт 2014 :
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DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике
14 мар 2013 :
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DEE SNIDER о Клайве Бёрре
28 фев 2013 :
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DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»
24 янв 2013 :
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TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y
15 янв 2013 :
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Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS
21 сен 2012 :
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DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC
14 сен 2012 :
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RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y
30 май 2012 :
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DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей
1 май 2012 :
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DEE SNIDER: новое видео
29 апр 2012 :
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Три песни от DEE SNIDER'a
13 апр 2012 :
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DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
6 апр 2012 :
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DEE SNIDER: новый трек
3 мар 2012 :
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Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае
19 окт 2011 :
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BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER
2 фев 2011 :
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Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER
21 июн 2005 :
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Dee Snider: снято домашнее видео
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сегодня
DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»
DEE SNIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не собирается ли он податься в политику:
«Многие, многие люди задавали мне тот же вопрос. Мне позвонил один парень и сказал: "Слушай, я не спрашиваю. Я говорю". Этот влиятельный человек сказал: "Я создаю Super PAC" (он имеет в виду политический комитет, который собирает взносы членов и передаёт эти средства на кампании за или против кандидатов, избирательных инициатив или законодательства). Я ответил: "Нет. Спасибо. Я ценю это". Он сказал: "Я не прошу. Я делаю это". Я ответил: "Нет". Он спросил: "Почему?" Я ответил: "Потому что я видел эту работу. Это ужасно. Эти люди — ужасные люди. Они корыстны. У них есть свои планы. Они не ищут общего блага". А люди, которые действительно шли с искренними намерениями... Например, Джимми Картер, действительно порядочный человек, оказался уничтожен. Его прожевал и выплюнул Вашингтон. Там нет места для честного, благородного, порядочного, разумного человека. Никому не нужен голос разума; им нужен голос безумия. И если я могу сказать вам это, то самые громкие голоса в зале — это крайности слева и справа, и они составляют наименьший процент.
Большинство из нас находится где-то посередине. И вот какие фразы используются: "Я уверен, что всё получится"; "Я верю, что всё будет хорошо"; "Обычно всё возвращается в норму". У нас есть все эти фразы типа: "В конце концов всё будет хорошо". И как говорит доктор Фил: "Как вам это удаётся?"
Подавляющее большинство людей слишком охотно сидят сложа руки и надеются на лучшее, в то время как крайние слева и справа используют это молчание, что мы должны просто пытаться контролировать ситуацию. Нет. Боритесь, сопротивляйтесь, не молчите. Скажите этим идиотам, чтобы они заткнулись».
На вопрос о том, чувствует ли он себя немного лучше в отношении состояния мира в 2021 году, после того как Дональд Трамп больше не является президентом, Snider ответил:
«Ну, отсутствие сумасшедшего за рулём автобуса — это здорово. Но дело в том, что этот сумасшедший всё ещё в автобусе; он просто пересел на заднее сиденье. Так что он находится там и создаёт проблемы. Вы помните автобус, люди. Нарушители спокойствия на заднем сиденье? Да, они всё ещё там.
Самая большая услуга, которую оказал Трамп... И это просто... Вон там, как его зовут, Борис [Джонсон] в Англии, с Brexit, в Бразилии... Они по всему миру. Есть Трампы [по всему миру]. Они продолжают говорить о нём как об "австралийском Трампе", о "британском Трампе". У каждого есть свой Трамп. Но они оказали нам услугу тем, что заставили этих ужасных людей выйти из тени. 'Мы думали, что у нас чёрный президент. Всё в порядке". Нет. Это не так. Так что теперь они вышли из тени, или, если они спрячутся обратно, теперь мы знаем, что они есть.
Так что нет — я не думаю, что стало лучше. Я думаю, что их просто вытеснили с переднего плана на некоторое время, но не обманывайте себя, люди, — они там. Они никуда не делись. Они прятались. Они выжидали момент. Они ждали. И когда они наконец нашли кого-то, кто заговорил [с ними], и они почувствовали, что круто выйти и разоблачить себя, они это сделали. Так что просто знайте, что они всё ещё там, и вы просто должны оставаться бдительными».
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rattle_snake
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