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Dee Snider

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5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH

19 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео

14 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE

22 окт 2020 : 		 DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER
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DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»



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DEE SNIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не собирается ли он податься в политику:

«Многие, многие люди задавали мне тот же вопрос. Мне позвонил один парень и сказал: "Слушай, я не спрашиваю. Я говорю". Этот влиятельный человек сказал: "Я создаю Super PAC" (он имеет в виду политический комитет, который собирает взносы членов и передаёт эти средства на кампании за или против кандидатов, избирательных инициатив или законодательства). Я ответил: "Нет. Спасибо. Я ценю это". Он сказал: "Я не прошу. Я делаю это". Я ответил: "Нет". Он спросил: "Почему?" Я ответил: "Потому что я видел эту работу. Это ужасно. Эти люди — ужасные люди. Они корыстны. У них есть свои планы. Они не ищут общего блага". А люди, которые действительно шли с искренними намерениями... Например, Джимми Картер, действительно порядочный человек, оказался уничтожен. Его прожевал и выплюнул Вашингтон. Там нет места для честного, благородного, порядочного, разумного человека. Никому не нужен голос разума; им нужен голос безумия. И если я могу сказать вам это, то самые громкие голоса в зале — это крайности слева и справа, и они составляют наименьший процент.

Большинство из нас находится где-то посередине. И вот какие фразы используются: "Я уверен, что всё получится"; "Я верю, что всё будет хорошо"; "Обычно всё возвращается в норму". У нас есть все эти фразы типа: "В конце концов всё будет хорошо". И как говорит доктор Фил: "Как вам это удаётся?"

Подавляющее большинство людей слишком охотно сидят сложа руки и надеются на лучшее, в то время как крайние слева и справа используют это молчание, что мы должны просто пытаться контролировать ситуацию. Нет. Боритесь, сопротивляйтесь, не молчите. Скажите этим идиотам, чтобы они заткнулись».

На вопрос о том, чувствует ли он себя немного лучше в отношении состояния мира в 2021 году, после того как Дональд Трамп больше не является президентом, Snider ответил:

«Ну, отсутствие сумасшедшего за рулём автобуса — это здорово. Но дело в том, что этот сумасшедший всё ещё в автобусе; он просто пересел на заднее сиденье. Так что он находится там и создаёт проблемы. Вы помните автобус, люди. Нарушители спокойствия на заднем сиденье? Да, они всё ещё там.

Самая большая услуга, которую оказал Трамп... И это просто... Вон там, как его зовут, Борис [Джонсон] в Англии, с Brexit, в Бразилии... Они по всему миру. Есть Трампы [по всему миру]. Они продолжают говорить о нём как об "австралийском Трампе", о "британском Трампе". У каждого есть свой Трамп. Но они оказали нам услугу тем, что заставили этих ужасных людей выйти из тени. 'Мы думали, что у нас чёрный президент. Всё в порядке". Нет. Это не так. Так что теперь они вышли из тени, или, если они спрячутся обратно, теперь мы знаем, что они есть.

Так что нет — я не думаю, что стало лучше. Я думаю, что их просто вытеснили с переднего плана на некоторое время, но не обманывайте себя, люди, — они там. Они никуда не делись. Они прятались. Они выжидали момент. Они ждали. И когда они наконец нашли кого-то, кто заговорил [с ними], и они почувствовали, что круто выйти и разоблачить себя, они это сделали. Так что просто знайте, что они всё ещё там, и вы просто должны оставаться бдительными».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rattle_snake


5 авг 2021, 20:07		https://radikal.ru/video/OiTP0bDSngv


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