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DEE SNIDER : «В политику? Да пошла она...»



DEE SNIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не собирается ли он податься в политику:



«Многие, многие люди задавали мне тот же вопрос. Мне позвонил один парень и сказал: "Слушай, я не спрашиваю. Я говорю". Этот влиятельный человек сказал: "Я создаю Super PAC" (он имеет в виду политический комитет, который собирает взносы членов и передаёт эти средства на кампании за или против кандидатов, избирательных инициатив или законодательства). Я ответил: "Нет. Спасибо. Я ценю это". Он сказал: "Я не прошу. Я делаю это". Я ответил: "Нет". Он спросил: "Почему?" Я ответил: "Потому что я видел эту работу. Это ужасно. Эти люди — ужасные люди. Они корыстны. У них есть свои планы. Они не ищут общего блага". А люди, которые действительно шли с искренними намерениями... Например, Джимми Картер, действительно порядочный человек, оказался уничтожен. Его прожевал и выплюнул Вашингтон. Там нет места для честного, благородного, порядочного, разумного человека. Никому не нужен голос разума; им нужен голос безумия. И если я могу сказать вам это, то самые громкие голоса в зале — это крайности слева и справа, и они составляют наименьший процент.



Большинство из нас находится где-то посередине. И вот какие фразы используются: "Я уверен, что всё получится"; "Я верю, что всё будет хорошо"; "Обычно всё возвращается в норму". У нас есть все эти фразы типа: "В конце концов всё будет хорошо". И как говорит доктор Фил: "Как вам это удаётся?"



Подавляющее большинство людей слишком охотно сидят сложа руки и надеются на лучшее, в то время как крайние слева и справа используют это молчание, что мы должны просто пытаться контролировать ситуацию. Нет. Боритесь, сопротивляйтесь, не молчите. Скажите этим идиотам, чтобы они заткнулись».



На вопрос о том, чувствует ли он себя немного лучше в отношении состояния мира в 2021 году, после того как Дональд Трамп больше не является президентом, Snider ответил:



«Ну, отсутствие сумасшедшего за рулём автобуса — это здорово. Но дело в том, что этот сумасшедший всё ещё в автобусе; он просто пересел на заднее сиденье. Так что он находится там и создаёт проблемы. Вы помните автобус, люди. Нарушители спокойствия на заднем сиденье? Да, они всё ещё там.



Самая большая услуга, которую оказал Трамп... И это просто... Вон там, как его зовут, Борис [Джонсон] в Англии, с Brexit, в Бразилии... Они по всему миру. Есть Трампы [по всему миру]. Они продолжают говорить о нём как об "австралийском Трампе", о "британском Трампе". У каждого есть свой Трамп. Но они оказали нам услугу тем, что заставили этих ужасных людей выйти из тени. 'Мы думали, что у нас чёрный президент. Всё в порядке". Нет. Это не так. Так что теперь они вышли из тени, или, если они спрячутся обратно, теперь мы знаем, что они есть.



Так что нет — я не думаю, что стало лучше. Я думаю, что их просто вытеснили с переднего плана на некоторое время, но не обманывайте себя, люди, — они там. Они никуда не делись. Они прятались. Они выжидали момент. Они ждали. И когда они наконец нашли кого-то, кто заговорил [с ними], и они почувствовали, что круто выйти и разоблачить себя, они это сделали. Так что просто знайте, что они всё ещё там, и вы просто должны оставаться бдительными».





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