сегодня



DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет



DEE SNIDER не особо верит, что ещё что-то запишет. Об этом он сообщил фанатам в Твиттере:



«Никогда не говори "никогда," но я не вижу себя записывающим ещё хоть что-то. Книги, фильмы, ТВ, радио и всё в таком духе».









God bless them all! I can only do what's right for me. And for my retirement I'm writing screenplays, directing a movie, releasing my first fiction novel, producing two animated series, etc. etc. etc. My wife laughs when I tell her I'm retiring! https://t.co/IZxGcdqmib







Never say never, but i don't see me recording anymore. Movies, books, tv, radio, etc. https://t.co/mYRwTzTRhV





+0 -0



просмотров: 117