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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Dee Snider

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12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет

26 май 2022 : 		 DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»

28 мар 2022 : 		 DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»

7 мар 2022 : 		 DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера

6 мар 2022 : 		 DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?

25 фев 2022 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 фев 2022 : 		 DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE

24 янв 2022 : 		 DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER

12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»
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DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет



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DEE SNIDER не особо верит, что ещё что-то запишет. Об этом он сообщил фанатам в Твиттере:

«Никогда не говори "никогда," но я не вижу себя записывающим ещё хоть что-то. Книги, фильмы, ТВ, радио и всё в таком духе».

God bless them all! I can only do what's right for me. And for my retirement I'm writing screenplays, directing a movie, releasing my first fiction novel, producing two animated series, etc. etc. etc. My wife laughs when I tell her I'm retiring! https://t.co/IZxGcdqmib



Never say never, but i don't see me recording anymore. Movies, books, tv, radio, etc. https://t.co/mYRwTzTRhV






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