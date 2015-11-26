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Dee Snider

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24 янв 2022 : 		 DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER

12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"
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DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER



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DEE SNIDER выступил в рамках RokIsland Fest, Key West, Florida, — видео доступно ниже.

Сет-лист:

01. I Gotta Rock (Again)

02. The Kids Are Back (TWISTED SISTER song)

03. You Can't Stop Rock 'N' Roll (TWISTED SISTER song)

04. Stay Hungry (TWISTED SISTER song)

05. Burn In Hell (TWISTED SISTER song)

06. The Beast (TWISTED SISTER song)

07. We're Not Gonna Take It (TWISTED SISTER song)

08. Become The Storm

09. The Price (TWISTED SISTER song)

10. I Wanna Rock (TWISTED SISTER song)

11. Stand

12. Real Wild Child (Wild One) / Rock and Roll

13. White Christmas (Irving Berlin cover)

14. Highway To Hell (AC/DC cover)

Watch DEE SNIDER Perform TWISTED SISTER Classics At Florida




















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