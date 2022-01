сегодня



DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER



DEE SNIDER выступил в рамках RokIsland Fest, Key West, Florida, — видео доступно ниже.



Сет-лист:



01. I Gotta Rock (Again)



02. The Kids Are Back (TWISTED SISTER song)



03. You Can't Stop Rock 'N' Roll (TWISTED SISTER song)



04. Stay Hungry (TWISTED SISTER song)



05. Burn In Hell (TWISTED SISTER song)



06. The Beast (TWISTED SISTER song)



07. We're Not Gonna Take It (TWISTED SISTER song)



08. Become The Storm



09. The Price (TWISTED SISTER song)



10. I Wanna Rock (TWISTED SISTER song)



11. Stand



12. Real Wild Child (Wild One) / Rock and Roll



13. White Christmas (Irving Berlin cover)



14. Highway To Hell (AC/DC cover)











































