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Dee Snider

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|||| 26 ноя 2023

DEE SNIDER об отношениях с Трампом



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DEE SNIDER в программе Steve-O "Wild Ride!" затронул тему, почему опасно, когда классическая песня группы "We're Not Gonna Take It" используется различными политиками на их предвыборных митингах:

«Когда люди используют песню на каком-либо мероприятии, то всё просто — они называют это SESAC, они называют это ASCAP. Это эмбиентная музыка. Они просто платят общий гонорар. Так что стадион ли это "Янки", спортивное ли это мероприятие или любой политический митинг, пока они платят, и это очень минимальная плата, им не нужно разрешение. Они просто её ставят. Но все любят, чтобы автор песни дал на это своё благословение. И не любят, когда это разрешение не дают. Например, в Австралии был случай, когда один политик решил, что он использует песню "We're Not Gonna Take It" в коммерческой кампании без оплаты. Я обратился в суд, и он проиграл».

Snider, который в 2015 году продал Universal Music Publishing Group (UMPG) свой музыкальный издательский каталог Snidest Music, включающий 69 песен, в том числе классические хиты TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock", продолжил:

«У меня, кстати, есть заинтересованность в этих песнях. Кроме того, по прошествии 35 лет вы получаете свой каталог обратно. Так что мои дети, если эти песни будут представлять какую-либо ценность, получат их обратно. По состоянию на сейчас пройдёт уже около 25 лет, прежде чем они получат всё обратно. Так что я выступил против этого парня, и мы выиграли. Ему пришлось заплатить. Но невозможно запретить кому-либо просто использовать песню, если это не коммерческое использование; это использование в общественных целях. Но они терпеть не могут, когда я их осуждаю. Они хотят, чтобы я их поддерживал».

Когда ведущий отметил, что юристы рэпера Эминема недавно направили кандидату в президенты от GOP Вивеку Рамасвами письмо с требованием прекратить исполнение хитовой песни Эминема 2002 года "Lose Yourself" во время предвыборной кампании, в ответ Dee сказал:

«"Запрет" — это своего рода модный способ осуждения. Я имею в виду, что они действительно не могут ему помешать. Я думаю, что [бывший президент США Дональд] Трамп прекрасно знает об этом, потому что его просили прекратить использование ряда песен, и он знает, что не обязан этого делать. Я попросил его прекратить использовать песню "We're Not Gonna Take It". Мы не совпадаем во взглядах на политику. Мы были друзьями до всей этой политической истории. Я участвовал в телешоу [Трампа] "Celebrity Apprentice" в течение трёх сезонов. Я общался с ним, общался с его семьёй, у нас были прекрасные времена, прекрасные воспоминания. Мы никогда не касались политики, потому что так было принято. Когда вы просто собираетесь поужинать или провести время вместе, вы не говорите на эти темы. Мы вместе занимались благотворительностью, помогали детям в борьбе с раком и т. д. И когда он начал участвовать в выборах, он предупредил меня: "Я хочу использовать песню "We're Not Gonna Take It". Я такой: "Да, задай жару, чувак. Устрой ад". А потом я узнал, за что он выступает. И через несколько месяцев мои дети стали говорить: "Ты должен его осудить. Ты должен заставить его прекратить". Я ответил: "Позвольте мне сказать вам кое-что, дети". Мои дети уже выросли. Я сказал им: "Большинство людей даже не пытаются спросить разрешения. Они просто берут и используют. Он же спросил разрешения. И я его ему дал. Если я собираюсь остановить его, я окажу ему уважение, которое он оказал мне". И для этого мне нужно позвонить и сказать: "Слушай, мне нужно, чтобы ты перестал использовать эту песню. Мы не на одной волне". И я так и сделал. Мы не на одной волне, и мы не совпадаем во взглядах. И, к его чести, он сказал: "Хорошо". В тот же вечер он перестал пользоваться этой песней. И больше не использовал. И он знает, что мог бы использовать её. Я перезвонил ему и сказал: "У нас всё в порядке?" А он ответил: "Dee, мы столько всего сделали вместе для благотворительности. И у нас было много всего. Конечно, всё у нас в порядке"».

Snider отметил, что он «против Трампа и того, что он отстаивает»:

«Я считаю, что он продавец и ищет тех, кто купит его товар, и люди, которых он нашёл, которые купили его товар, были людьми, с которыми я не согласен. А он занимает такую позицию, что соглашается с ними, но я-то был знаком с ним раньше. Говард Стерн подробно рассказывал об этом. Он никогда не показывал никаких признаков того, что он евангелист, что он против права женщин на выбор. Он — парень из Нью-Йорка. Он никогда не демонстрировал ничего подобного.

Я просто говорю вам, люди. Я знаю, что найдутся те, кто будет кричать, что я занялся политикой. А я всего лишь говорю, что никогда не было никаких доказательств таких поступков. И я твёрдо уверен, что это всё из серии: "Эй, смотрите. Я продаю Трампа как товар. Эти люди покупают его".

Раньше у меня была поговорка. На радио я говорил: "Я нравлюсь тебе, ты нравишься мне". Это была моя поговорка. Всё было просто. Если я вам не нравлюсь, значит, у нас проблемы».

После того как Steve-O заметил: «Думаю, мы можем с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Трамп не проявляет никаких признаков евангелизма», Dee согласился с ним:

«Да, я на это не куплюсь. Я не верю в это. И ещё среди его сторонников есть люди, которые являются антисемитами. А его дочь — новообращённая. Она еврейка. Его зять — еврей. Я знаю, что он не антисемит. Я знаю, что он не расист. Я участвовал в шоу вместе с ним, и мы делали много всего вместе. Но он сотрудничает со многими людьми, которые довольно экстремальны в этом плане. Но ведь это для того, чтобы продавать свой продукт. Вот как я к этому отношусь. И я не могу поддерживать его до тех пор, пока он будет поддерживать этих людей».




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26 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
О, Стив-О прикольный чел, творил всякую дичь в Jackass, помню это дерьмо с детства.
26 ноя 2023
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, ага, творили дичь, а потом пошли дружно на реабилитацию. Несколько лет видел некоторых из них, жалкое зрелище. Бэм вообще в какую-то жабу превратился, а был кумиром молодежи. Ставка на деструктивный образ жизни ради хайпа и бабок - в любом случае плохое вложение.
26 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, согласен, я даже малым понимал, что это пиздец, и ничем хорошим это не кончится. Но было весело!
26 ноя 2023
Lord Iscariah
WahrandPhain, бэм вообще бомж лютый. Как он не сторчался и не спился до сих пор не ясно вообще.
26 ноя 2023
gravitgroove
WahrandPhain, его дядя Дон Вито, вечная память ему, навсегда оставил шрам в памяти, после того как поднял свою руку, а из подмышки на свет показалась массивная копна бородавок, похожих на свисающую лозу черного винограда.

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