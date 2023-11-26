DEE SNIDER об отношениях с Трампом

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США
30 июл 2022 :
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DEE SNIDER — о цензуре прошлого
12 июл 2022 :
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DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»
12 июл 2022 :
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DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет
26 май 2022 :
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DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»
28 мар 2022 :
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DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»
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DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера
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DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?
25 фев 2022 :
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Новое видео DEE SNIDER
22 фев 2022 :
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DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE
24 янв 2022 :
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DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER
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DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс
7 дек 2021 :
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DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у
18 ноя 2021 :
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DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»
25 окт 2021 :
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DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»
15 сен 2021 :
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DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE
13 авг 2021 :
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DEE SNIDER в Top-20
12 авг 2021 :
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DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»
9 авг 2021 :
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DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»
5 авг 2021 :
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DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»
1 авг 2021 :
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Новое видео DEE SNIDER
30 июл 2021 :
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DEE SNIDER заразился COVID-19
25 июл 2021 :
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DEE SNIDER проведёт стрим
22 июл 2021 :
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DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»
12 июл 2021 :
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DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»
7 июл 2021 :
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DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба
2 июл 2021 :
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DEE SNIDER хочет прививочный паспорт
24 июн 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER
13 июн 2021 :
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DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»
31 май 2021 :
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Новое видео DEE SNIDER
11 май 2021 :
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DEE SNIDER планирует съёмку концерта
5 апр 2021 :
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DEE SNIDER выпустит альбом летом
25 мар 2021 :
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DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль
12 мар 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER
5 мар 2021 :
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Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом
1 мар 2021 :
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DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"
24 фев 2021 :
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DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»
12 фев 2021 :
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DEE SNIDER завершил запись вокала
28 янв 2021 :
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DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков
26 янв 2021 :
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DEE SNIDER завершил работу над демо
18 янв 2021 :
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DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»
13 янв 2021 :
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Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH
19 ноя 2020 :
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Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео
14 ноя 2020 :
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Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE
22 окт 2020 :
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DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER
16 окт 2020 :
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DEE SNIDER мчит на полной
14 окт 2020 :
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DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена
7 окт 2020 :
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DEE SNIDER клеймит антимасочников
28 сен 2020 :
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DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER
25 сен 2020 :
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DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном
13 сен 2020 :
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DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами
10 сен 2020 :
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DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC
5 сен 2020 :
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DEE SNIDER готовит альбом
4 сен 2020 :
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DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19
30 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»
28 авг 2020 :
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Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам
26 авг 2020 :
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Выйдут фигурки DEE SNIDER
18 авг 2020 :
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DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN
12 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»
6 авг 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»
30 июл 2020 :
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Концертное видео DEE SNIDER
22 июл 2020 :
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DEE SNIDER — о смерти глэма
20 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»
16 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»
10 июл 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»
30 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»
23 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»
19 июн 2020 :
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Концертное видео DEE SNIDER
14 июн 2020 :
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DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»
8 июн 2020 :
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DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER
19 май 2020 :
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Новая песня DEE SNIDER
13 май 2020 :
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DEE SNIDER пишет роман
21 апр 2020 :
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DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом
15 апр 2020 :
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DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19
6 апр 2020 :
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DEE SNIDER завершает работу над романом
29 мар 2020 :
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Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу
27 мар 2020 :
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DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»
20 мар 2020 :
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Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса
5 мар 2020 :
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DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать
28 янв 2020 :
|
DEE SNIDER работает над новым концертным релизом
27 сен 2019 :
|
DEE SNIDER критикует NFL
13 сен 2019 :
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DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется
13 авг 2019 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
29 май 2019 :
|
Новое видео DEE SNIDER
22 апр 2019 :
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DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»
1 апр 2019 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
18 мар 2019 :
|
Новое видео DEE SNIDER
4 фев 2019 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
11 янв 2019 :
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Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»
9 дек 2018 :
|
Новое видео DEE SNIDER
7 дек 2018 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
28 сен 2018 :
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Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью
15 сен 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
21 июл 2018 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
10 июл 2018 :
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Новое видео DEE SNIDER
8 июл 2018 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
4 июл 2018 :
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DEE SNIDER исполнил новую песню
2 июл 2018 :
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Новая песня DEE SNIDER
3 июн 2018 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
17 май 2018 :
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Трек-лист нового сольника DEE SNIDER
8 май 2018 :
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DEE SNIDER выпустит новый альбом летом
12 апр 2018 :
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Видео с выступления DEE SNIDER
28 мар 2018 :
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DEE SNIDER вновь споет на Бродвее
16 фев 2018 :
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Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER
5 фев 2018 :
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DEE SNIDER завершил работу над альбомом
6 ноя 2017 :
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DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»
25 сен 2017 :
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Видео выступления DEE SNIDER
7 дек 2016 :
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Новое видео DEE SNIDER
23 ноя 2016 :
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DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа
8 ноя 2016 :
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DEE SNIDER о политике Трампа
4 окт 2016 :
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DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»
28 сен 2016 :
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Видео с текстом от DEE SNIDER
21 сен 2016 :
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DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER
26 авг 2016 :
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DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»
22 авг 2016 :
|
DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y
29 июл 2016 :
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Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью
14 мар 2016 :
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DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей
22 янв 2016 :
|
DEE SNIDER нашёл лейбл
16 янв 2016 :
|
DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме
24 дек 2015 :
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DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE
17 дек 2015 :
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DEE SNIDER о Дональде Трампе
19 ноя 2015 :
|
DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES
22 окт 2015 :
|
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а
10 сен 2015 :
|
Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY
19 авг 2015 :
|
DEE SNIDER исполнил новую песню
8 июл 2015 :
|
Новая песня DEE SNIDER'a
7 май 2015 :
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Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят
9 апр 2015 :
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DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти
27 мар 2015 :
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Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS
12 фев 2015 :
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DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"
1 фев 2015 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
27 янв 2015 :
|
DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом
20 ноя 2014 :
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Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER
17 окт 2014 :
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DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'
16 окт 2014 :
|
DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике
14 мар 2013 :
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DEE SNIDER о Клайве Бёрре
28 фев 2013 :
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DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»
24 янв 2013 :
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TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y
15 янв 2013 :
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Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS
21 сен 2012 :
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DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC
14 сен 2012 :
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RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y
30 май 2012 :
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DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей
1 май 2012 :
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DEE SNIDER: новое видео
29 апр 2012 :
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Три песни от DEE SNIDER'a
13 апр 2012 :
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DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
6 апр 2012 :
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DEE SNIDER: новый трек
3 мар 2012 :
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Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае
19 окт 2011 :
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BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER
2 фев 2011 :
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Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER
21 июн 2005 :
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Dee Snider: снято домашнее видео
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26 ноя 2023
DEE SNIDER об отношениях с Трампом
DEE SNIDER в программе Steve-O "Wild Ride!" затронул тему, почему опасно, когда классическая песня группы "We're Not Gonna Take It" используется различными политиками на их предвыборных митингах:
«Когда люди используют песню на каком-либо мероприятии, то всё просто — они называют это SESAC, они называют это ASCAP. Это эмбиентная музыка. Они просто платят общий гонорар. Так что стадион ли это "Янки", спортивное ли это мероприятие или любой политический митинг, пока они платят, и это очень минимальная плата, им не нужно разрешение. Они просто её ставят. Но все любят, чтобы автор песни дал на это своё благословение. И не любят, когда это разрешение не дают. Например, в Австралии был случай, когда один политик решил, что он использует песню "We're Not Gonna Take It" в коммерческой кампании без оплаты. Я обратился в суд, и он проиграл».
Snider, который в 2015 году продал Universal Music Publishing Group (UMPG) свой музыкальный издательский каталог Snidest Music, включающий 69 песен, в том числе классические хиты TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock", продолжил:
«У меня, кстати, есть заинтересованность в этих песнях. Кроме того, по прошествии 35 лет вы получаете свой каталог обратно. Так что мои дети, если эти песни будут представлять какую-либо ценность, получат их обратно. По состоянию на сейчас пройдёт уже около 25 лет, прежде чем они получат всё обратно. Так что я выступил против этого парня, и мы выиграли. Ему пришлось заплатить. Но невозможно запретить кому-либо просто использовать песню, если это не коммерческое использование; это использование в общественных целях. Но они терпеть не могут, когда я их осуждаю. Они хотят, чтобы я их поддерживал».
Когда ведущий отметил, что юристы рэпера Эминема недавно направили кандидату в президенты от GOP Вивеку Рамасвами письмо с требованием прекратить исполнение хитовой песни Эминема 2002 года "Lose Yourself" во время предвыборной кампании, в ответ Dee сказал:
«"Запрет" — это своего рода модный способ осуждения. Я имею в виду, что они действительно не могут ему помешать. Я думаю, что [бывший президент США Дональд] Трамп прекрасно знает об этом, потому что его просили прекратить использование ряда песен, и он знает, что не обязан этого делать. Я попросил его прекратить использовать песню "We're Not Gonna Take It". Мы не совпадаем во взглядах на политику. Мы были друзьями до всей этой политической истории. Я участвовал в телешоу [Трампа] "Celebrity Apprentice" в течение трёх сезонов. Я общался с ним, общался с его семьёй, у нас были прекрасные времена, прекрасные воспоминания. Мы никогда не касались политики, потому что так было принято. Когда вы просто собираетесь поужинать или провести время вместе, вы не говорите на эти темы. Мы вместе занимались благотворительностью, помогали детям в борьбе с раком и т. д. И когда он начал участвовать в выборах, он предупредил меня: "Я хочу использовать песню "We're Not Gonna Take It". Я такой: "Да, задай жару, чувак. Устрой ад". А потом я узнал, за что он выступает. И через несколько месяцев мои дети стали говорить: "Ты должен его осудить. Ты должен заставить его прекратить". Я ответил: "Позвольте мне сказать вам кое-что, дети". Мои дети уже выросли. Я сказал им: "Большинство людей даже не пытаются спросить разрешения. Они просто берут и используют. Он же спросил разрешения. И я его ему дал. Если я собираюсь остановить его, я окажу ему уважение, которое он оказал мне". И для этого мне нужно позвонить и сказать: "Слушай, мне нужно, чтобы ты перестал использовать эту песню. Мы не на одной волне". И я так и сделал. Мы не на одной волне, и мы не совпадаем во взглядах. И, к его чести, он сказал: "Хорошо". В тот же вечер он перестал пользоваться этой песней. И больше не использовал. И он знает, что мог бы использовать её. Я перезвонил ему и сказал: "У нас всё в порядке?" А он ответил: "Dee, мы столько всего сделали вместе для благотворительности. И у нас было много всего. Конечно, всё у нас в порядке"».
Snider отметил, что он «против Трампа и того, что он отстаивает»:
«Я считаю, что он продавец и ищет тех, кто купит его товар, и люди, которых он нашёл, которые купили его товар, были людьми, с которыми я не согласен. А он занимает такую позицию, что соглашается с ними, но я-то был знаком с ним раньше. Говард Стерн подробно рассказывал об этом. Он никогда не показывал никаких признаков того, что он евангелист, что он против права женщин на выбор. Он — парень из Нью-Йорка. Он никогда не демонстрировал ничего подобного.
Я просто говорю вам, люди. Я знаю, что найдутся те, кто будет кричать, что я занялся политикой. А я всего лишь говорю, что никогда не было никаких доказательств таких поступков. И я твёрдо уверен, что это всё из серии: "Эй, смотрите. Я продаю Трампа как товар. Эти люди покупают его".
Раньше у меня была поговорка. На радио я говорил: "Я нравлюсь тебе, ты нравишься мне". Это была моя поговорка. Всё было просто. Если я вам не нравлюсь, значит, у нас проблемы».
После того как Steve-O заметил: «Думаю, мы можем с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Трамп не проявляет никаких признаков евангелизма», Dee согласился с ним:
«Да, я на это не куплюсь. Я не верю в это. И ещё среди его сторонников есть люди, которые являются антисемитами. А его дочь — новообращённая. Она еврейка. Его зять — еврей. Я знаю, что он не антисемит. Я знаю, что он не расист. Я участвовал в шоу вместе с ним, и мы делали много всего вместе. Но он сотрудничает со многими людьми, которые довольно экстремальны в этом плане. Но ведь это для того, чтобы продавать свой продукт. Вот как я к этому отношусь. И я не могу поддерживать его до тех пор, пока он будет поддерживать этих людей».
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