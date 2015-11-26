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DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у



DEE SNIDER ответил на слова MICHAEL'a SWEET'a по поводу абортов:



«Вообще-то, Michael, это не так. Из моего христианского учения я узнал: "первый вдох, последний выдох". Я за выбор и выступаю за права женщин. Что меня беспокоит в этом разговоре, так это то, что в то время как сторонники выбора говорят: "Это зависит от вас", противники выбора говорят: "Мы решим за вас". #oopsIdididitagain #andgo».



В среду консервативный Верховный суд заслушал устные аргументы, поскольку судьи рассматривают просьбу штата Миссисипи отменить решение суда "Ро против Уэйда" (Roe v. Wade) от 1973 года, которое легализовало аборты в США, и поддержать закон штата, запрещающий эту процедуру через 15 недель после зачатия.



Согласно новому опросу Yahoo News/YouGov, более чем в два раза больше американцев (55 %) говорят, что хотят, чтобы суд утвердил решение Roe v. Wade, чем те, кто хочет его отменить (24 %).







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