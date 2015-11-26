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Dee Snider

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7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала
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DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у



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DEE SNIDER ответил на слова MICHAEL'a SWEET'a по поводу абортов:

«Вообще-то, Michael, это не так. Из моего христианского учения я узнал: "первый вдох, последний выдох". Я за выбор и выступаю за права женщин. Что меня беспокоит в этом разговоре, так это то, что в то время как сторонники выбора говорят: "Это зависит от вас", противники выбора говорят: "Мы решим за вас". #oopsIdididitagain #andgo».

В среду консервативный Верховный суд заслушал устные аргументы, поскольку судьи рассматривают просьбу штата Миссисипи отменить решение суда "Ро против Уэйда" (Roe v. Wade) от 1973 года, которое легализовало аборты в США, и поддержать закон штата, запрещающий эту процедуру через 15 недель после зачатия.

Согласно новому опросу Yahoo News/YouGov, более чем в два раза больше американцев (55 %) говорят, что хотят, чтобы суд утвердил решение Roe v. Wade, чем те, кто хочет его отменить (24 %).

DEE SNIDER To MICHAEL SWEET:



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